Koordinator zdravstvene reforme ne bo Loredan, ampak ...

Ureditev zdravstvenega sistema je namreč ena glavnih prioritet predsednika vlade in vlade v prihodnjih dveh letih, so ob tem sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Skupina bo delovala po vzoru delovne skupine za blažitev draginje, ki je zadnje pol leta na tedenski ravni intenzivno pripravljala in usklajevala ukrepe za premagovanje energetske in prehranske draginje, so pojasnili na Ukomu.

Kot so navedli, bodo v delovni skupini sodelovali ministri za zdravje, finance ter javno upravo s ključnimi predstavniki strokovnih služb ter predstavniki službe vlade za digitalno preobrazbo. Skupina bo skrbela za pripravo ukrepov za ureditev zdravstvenega sistema, v katerem bodo prebivalcem Slovenije zagotovljene dostopne, kakovostne in varne zdravstvene storitve na vseh ravneh zdravstvenega varstva.

»V zadnjih 30 letih smo bili priča številnim razpravam, napovedim reform ali polreformam. Aktualna priložnost za korenito spremembo ni idealna, je pa verjetno edina, ki nam je ostala. Iskali bomo široko soglasje za eno najpomembnejših reform za to državo ter njene državljanke in državljane,« je ob tem poudaril predsednik vlade Robert Golob.

Po poročanju portala N1 je premier na četrtkovem koalicijskem srečanju partnerje presenetil z napovedjo, da bodo pripravili in podpisali aneks h koalicijski pogodbi. Nanašal naj bi se na področje zdravstva. Po neuradnih informacijah STA naj bi bila možnost aneksa h koalicijski pogodbi, ki naj bi se nanašal na reforme, ki jih bodo koalicijski partnerji pretresali na sredinem koalicijskem vrhu na Brdu pri Kranju, namenjena »utrditvi koalicijskih zavez«. Ali bo do njega dejansko prišlo, pa bo med drugim odvisno tudi od »zrelosti koalicijskih partnerjev«.

Na vprašanje, ali gre pri prevzemu koordinacije priprave zdravstvene reforme za krhanje premierjevega zaupanje do ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana, je slednji odgovoril, da »gre za dvig zdravstva na najvišjo možno raven«.

Ustanovitev delovne skupine po njegovih besedah pomeni, da je zdravstvena reforma resnično prva prioriteta vlade. Gre za pravilno potezo predsednika vlade, pa tudi za vzorec, ki je pri obvladovanju draginje dobro deloval, je minister še dejal v izjavi ob predstavitvi strategije digitalizacije zdravstva na Brdu pri Kranju.