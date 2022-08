Konrad Barle: odstiral je čebelarske vizije

Metliški čebelarji, teh je 93, so v 110-letni zgodovini najbolj ponosni na dva rojaka, in sicer dr. Jožefa Starca in dr. Konrada Barleta. Prvi je kot fizični delavec iz Bele krajine odšel na Švedsko, tam doktoriral, poučeval na univerzi in se uveljavil kot svetovno priznani strokovnjak za čebele, Barle pa se je kot pionir čebelarstva v Beli krajini sicer ukvarjal s kmetijstvom in tudi kulturo, znan pa je po vsej Sloveniji in tudi zunaj njenih meja.

»Naš modri član in mentor ter seveda priljubljeni čebelar Andrej Sever je dal pobudo, da bi Barletu postavili spominsko ploščo na pročelju stavbe, v kateri je Barle včasih živel,« je na slovesnosti dejal Jožef Veselič, predsednik metliških čebelarjev.

Na kratko je povzel življenje slavnega rojaka, ki se je kot prvi v domačih krajih oprijel AŽ-panja in njegovo uporabo razširil v Beli krajini. Leta 1912 je ustanovil in vodil podružnico Slovenskega čebelarskega društva v Metliki, že od 1908. je vodil opazovalno postajo v Metliki, ki je bila ob postavitvi ena od šestih na območju Kranjske. Dal je pobudo za ustanovitev podružnice čebelarskega društva v Črnomlju. Prizadeval si je, da bi imela vsaka šola v njegovem okolju svoj čebelnjak; tako je bil v času njegovega poučevanja v Metliki čebelnjak na šolskem vrtu, za katerega je skrbel.

Zasaditev medovite lipe pred pokopališčem

»Kaj naj še rečem kot le to, da me danes obdajata radost in ponos, ko pokončno stojim pred to ploščo zavednemu človeku, ki je izobraževal in ljudem odstiral čebelarske vizije. Z njimi je podiral nacionalne meje in nove postavljal po svetu,« zadovoljstva ni skrival Sever, starosta belokranjskega in slovenskega čebelarjenja, ki pravi, da je izpregel vse funkcije v društvu, zdaj pa se počuti kot pripravnik, poln izzivov, ki mu čebelarjenje krepi razum in čilost.

Navdušena, ker se trenutna generacija metliških čebelarjev zaveda pomembnosti njihovega prednika, je tudi Barletova rodbina. »Sem žena Konradovega vnuka. Vsakič ko bom šla mimo te zgradbe, bom zapela in Slakovim Čebelicam dodala svojo kitico … pozabil vas ne bo nikdar metliški čebelar,« je obljubila Ljubljančanka Nada Barle. Čebelarji so se skupaj z gasilci, predstavniki KS Rosalnice in metliškim županom Darkom Zevnikom zahvalili Barletu z zasaditvijo lipe v parku pred pokopališčem Treh Far.