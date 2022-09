Že sedmo leto družina Petre Špes Mak in Bogdana Maka živi in ustvarja v raju. Potem ko sta v zaselku Vodole v bližini Malečnika kupila zapuščeno kmetijo in se iz središča Maribora tja tudi preselila, sta s svojimi štirimi otroki ustvarila Posestvo Sončni raj. Ne le da jim je v tem času uspelo zaraščeno zemljišče spremeniti v rodovitne njive, kjer pridelujejo industrijsko konopljo, buče, piro, bob, sladki krompir in zelišča, posestvo so tudi odprli za obiskovalce in jim ponudili zipline Čebelji let, gnezdenje v Nesting resortu v lesenih hišicah in šotorih, največji park avtohtonih medonosnih ra...