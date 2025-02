Vodstvo družbe Pomurski sejem je predstavilo dosežke v preteklem letu in načrte za tekoče. Po oceni predsednika uprave Pomurskega sejma Janeza Erjavca bo leto 2025 zelo dinamično. Opozoril je na »nelojalno konkurenco«, ki pred njihovim sejmom oziroma takoj za njim organizira na las podobne sejme. Leto 2024 je Erjavec sicer označil kot uspešno za Pomurski sejem, saj so po njegovih besedah izvedli vse načrtovane projekte, vključno s tremi sejemskimi prireditvami, mednarodnim sejmom gradbeništva in z gradbeništvom povezanih tehnologij Megra, sejmom lovstva, ribištva in aktivnosti v naravi Lov in...