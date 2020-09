Konkretni zdrs Desusa, prednost SDS kopni

Javnomnenjska podpora premierju Janezu Janši in njegovi ministrski ekipi je v septembru rahlo upadla, je pokazala anketa, ki jo je za Pop TV opravila Mediana. Največja koalicijska stranka SDS je izgubila dve odstotni točki podpore, opozicijska LMŠ pa je prav toliko pridobila. Anketa je razkrila še znaten upad podpore koalicijski partnerici Desus.



Delo vlade po ugotovitvah raziskave podpira 36,9 odstotka anketirancev, nasprotuje pa ji nekaj manj vprašanih kot mesec prej, in sicer 48,8 odstotka, 14,3 odstotka vprašanih je neopredeljenih. SDS s krepko prednostjo Na prvem mestu med strankami ostaja SDS, ki bi jo, če bi bile volitve to nedeljo, obkrožilo največ vprašanih (16,1 odstotka). Največja vladna stranka je sicer izgubila nekaj prednosti pred največjo opozicijsko stranko LMŠ, ki jo podpira 11,5 odstotka vprašanih. Na tretjem mestu je stranka SD z 9,3-odstotno podporo, na četrtem Levica s 5,9-odstotno, na petem pa NSi s 5,3-odstotno podporo.



Sledijo stranka SNS, ki jo podpira 3,1 odstotka volivcev, in SAB z 2,3-odstotno podporo ter neparlamentarne SLS z 1,7-odstotno podporo, Dobra država z 1,5-odstotno in Pirati z 1,2-odstotno podporo.



Podpora koalicijski stranki Desus je po nedavnem dogajanju v stranki upadla na odstotek, medtem ko je SMC po navedbah Pop TV že nekaj mesecev zunaj političnega radarja.



Za osem odstotnih točk se je povečal delež neopredeljenih, ki jih je bilo tokrat 23 odstotkov. 12,1 odstotka vprašanih ne bi izbralo nobene od obstoječih strank, ostali pa niso želeli odgovoriti (trije odstotki). Skok ministra Vrtovca Na čelu lestvice priljubljenosti ostaja predsednik Borut Pahor, drugo mesto zaseda zdravstveni minister in začasni predsedujoči Desusa Tomaž Gantar. Podpora se je okrepila infrastrukturnemu ministru iz vrst NSi Jerneju Vrtovcu, ki se je uvrstil na peto mesto.