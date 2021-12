Konj včasih veseli še bolj kot daril

Božič se približuje, novo leto je že za ovinkom, dobra moža, Božiček in dedek Mraz, pa imata marsikje polne roke dela. Včeraj sta zavihala rokave za otroke iz Četrtne skupnosti Rudnik. Vsaj toliko kot darila pa so malčke razveselili pomočniki dobrih mož, Konjerejsko društvo Barje.

Očarani malčki

Pot pomočnikov dobrih mož se je začela pred Vrtcem Galjevica, kjer so na praznični obisk in darila že čakali od dve do štiri leta stari otroci iz skupin Robice, Zvezdice, Sončki in Žabice. Široko odprte očke so z malih obrazov zrle v pravljično kočijo z vpreženima žrebcema, ki sta jo iz Sela pri Lavrici pred Vrtec Galjevica kar po glavni cesti pripeljala člana Konjerejskega društva Barje, lastnik Matija Žgajnar in voznik Andrej Jamnik.

Marjan Trček, eden od pobudnikov dobre geste FOTOGRAFIJE: Marko Feist

Da bi tudi letos razveselila otroke iz Četrtne skupnosti Rudnik, sta se morala podati po glavni cesti med avtomobile, a jima ni bilo težko. »Konja že poznata semafor,« se pošali Žgajnar. »Otroci so konj včasih bolj veseli kot daril,« se nasmehne predsednik Konjerejskega društva Barje Marjan Trček.

Ustvarjalni izdelki

Četrtna skupnost Barje otroke tukajšnjih prebivalcev obdaruje že desetletje, obred s kočijo pa so uvedli zaradi epidemije. »Prvič smo otroke razveselili pred desetimi leti v dvorani Krim, imeli smo predstavo z rajanjem. Zadnji dve leti, ko ne smemo imeti dogodka, smo se prilagodili razmeram in darila raznesli na tak način,« pojasni predsednica ČS Rudnik Katarina Juvanc Šinkovec.

Prejmejo jih vsi, ki obiskujejo vrtce v četrtni skupnosti, ter prvošolci in drugošolci iz Osnovne šole Oskarja Kovačiča. Vsebina letošnjih daril je bila, ko smo ujeli kočijo in otroke, še skrivnost, a kot nam je zaupala Juvanc Šinkovčeva, so se držali rdeče niti, ki ji sledijo že leta. »Vedno jim podarimo ustvarjalne izdelke. V preteklosti so bile to ptičje hišice, ki jih je bilo treba pobarvati, filc za šivanje in podobno,« razkriva. Medtem ko prvi obdarjenci korakajo pod vodstvom vzgojiteljev nazaj v prostore vrtca, se naložena kočija že odpravlja razveselit naslednje skupine.

»Ves čas sodelujemo s četrtno skupnostjo in zelo smo veseli, da je tako. Konji povezujejo,« se poslovi predsednik Konjerejskega društva Barje Trček.