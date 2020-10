Konec za ministrico Aleksandro Pivec, Janša predlagal razrešitev

Predsednik vlade Janez Janša je državnemu zboru (DZ) predlagal, da razreši ministrico za kmetijsko, gozdarstvo in prehrano Aleksandro Pivec. To je zapisano v dokumentu, ki je naslovljen na predsednika DZ Igorja Zorčiča. Razlog za zamenjavo je predlog stranke Desus, ki si želi na tem mestu zamenjavo.



»Ministrici dr. Aleksandri Pivec se zahvaljujem za njeno delo v Vladi RS in v zelo zahtevnih razmerah in za uspešno vodenje resorja,« je zapisano v dokumentu, pod katerega je podpisan Janša.



Na njeno mesto naj bi stopil Jože Podgoršek, zdajšnji državni sekretar na ministrstvu za kmetijstvo.