Konec tople jeseni, to nas čaka prihodnje dni

Zvečer in ponoči se bodo krajevne padavine z nevihtami prehodno razširile nad večji del države. Nevihte lahko spremljajo nalivi in močnejši sunki vetra.Zjutraj bodo občasno še možne krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastale bodo še posamezne krajevne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija.V torek bo deloma jasno z visoko koprenasto oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. V sredo kaže na spremenljivo oblačno vreme, dopoldne bo povečini suho, popoldne in zvečer pa se bodo pojavljale krajevne padavine.Vremenska slika: Od zahoda se našim krajem bliža višinska vremenska motnja. Pred njo doteka k nam z jugozahodnimi vetrovi topel in vlažen zrak.Napoved za sosednje pokrajine: V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.