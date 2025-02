Konec telefonov v šolah? Peticija zahteva zakonsko ureditev omejitev, podpira jo tudi Nataša Pirc Musar

Skupina Odklopi.net, skupaj s strokovnjaki, poziva k zakonski omejitvi uporabe pametnih telefonov in digitalnih naprav v šolah. Do 30. marca zbirajo podpise pod peticijo, s katero želijo vlado in pristojne institucije spodbuditi k sprejetju ustreznih ukrepov.

Vodja pobude Vlasta Juršak je poudarila, da so podobne omejitve že uvedle številne države: »Tukaj lahko naredimo konkretne korake za to, da bodo naši otroci živeli v miru, hodili v šolo, kjer se bodo učili, igrali, kjer bodo zdravi in varni.« Peticijo so že podprli predsednica republike Nataša Pirc Musar ter številni strokovnjaki in organizacije.

Med škodljivimi učinki zaslonov so slabši govorni razvoj, motnje pozornosti, kratkovidnost in vpliv na duševno zdravje. FOTO: Artursfoto Getty Images/istockphoto

Predsednica Združenja ravnateljev Mojca Mihelič je opozorila, da digitalne naprave otroke delajo asocialne in jih spravljajo v stisko: »Področje je nujno urediti z zakonom, ker že posega v zdravje otrok in zaradi tega ne moremo več zagotavljati varnega in spodbudnega učnega okolja.«

Več samomorilnosti

Pediater Marko Pokorn je med škodljivimi učinki zaslonov izpostavil slabši govorni razvoj, motnje pozornosti, kratkovidnost in vpliv na duševno zdravje: »V največji meri opažamo vpliv na duševno zdravje in samomorilno vedenje.« Dodal je, da morajo biti starši zgled: »Mislim, da je ta omejitev uporabe zaslonov korak k poskusu normalizacije otroštva.«

Peticijo podpira tudi Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS). Predsednica Darja Groznik meni, da je potrebna širša družbena aktivacija, saj se dosedanji pozivi k omejitvam niso uresničili. Predlagajo tudi, da bi 20. februar postal dan brez telefona.

Mladi so se zaradi digitalnih interakcij v veliki meri prenehali družiti v živo. FOTO: Getty Images/istockphoto Getty Images/istockphoto

Antropolog Dan Podjed opozarja, da so se mladi zaradi digitalnih interakcij v veliki meri prenehali družiti v živo. »Zasebni pametni telefoni ne sodijo v šolski prostor,« meni, pri čemer šole lahko same zagotovijo naprave za učne namene.

Pobudniki poudarjajo, da ne zagovarjajo popolne prepovedi digitalnih naprav, temveč smiselno digitalizacijo. Ekipo Odklopi.net sestavljajo poleg Vlaste Juršak in Dana Podjeda še Miha Kramli, Aleksandar Arsov, Anja Vočrič in Jure Brankovič.