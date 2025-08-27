Konec tedna so Ptuj zavzeli Rimljani (FOTO)

Pred več kot 2000 leti je bil Ptuj najprej mogočna vojaška postojanka, pozneje pa še pomembno trgovsko in obrtno središče z več kot 40.000 prebivalci. »Ker pa ima stari Ptuj tudi temelje v arhivizmu, smo pred dvema letoma v sodelovanju z Univerzo Alma mater Europaea zagnali še mednarodni simpozij arhivistov, kar velja za veliko strokovno nadgradnjo našega festivala,« poudarja idejni oče Rimskih iger Andrej Klasinc iz društva Poetovio LXIX, ki je ob vstopu na Ptuj iz vinograda uredil pravo rimsko mestece s pristnim amfiteatrom za približno 1000 gledalcev in visokimi rimskimi stebri, ki spominjajo na stari Rim. Poimenovali so ga Rimski kamp: »Gre za obdobje, ki velja za najmogočnejše obdobje našega mesta.«



Rimske igre bodo v prihodnjih letih ena pomembnejših prireditev tega

dela Evrope.

Tridnevni program

»Pred leti se je vse začelo v hotelu Primus, zdaj pa se je glavni del preselil v staro mestno jedro, da ima mesto kaj od tega, in v naš Rimski kamp, kjer je poskrbljeno za vso logistiko, varnost in ne nazadnje pristnost,« dodaja Klasinc.

Mednarodni simpozij arhivistov je nadgradnja Rimskih iger.

Nuška Gajšek, ptujska županja, je v Rimskih igrah v vlogi Livie Prime.

Ptujska legija se na osrednji tržnici postavi v formacijo želve.

Rimske igre potekajo tri dni v avgustu. Sestavljene so iz predstavitve življenja v starem Rimu, povorke v starem mestnem jedru Ptuja, kjer potekajo tudi tradicionalne pustne povorke z velikim spektaklom na prenovljeni mestni tržnici, ki se spremeni v gladiatorsko areno, in Rimskega kampa, kjer je postavljen rimski tabor z legionarji, gladiatorji in barbari. Imajo tudi pristni otroški tabor. Sodeluje več kot 1000 aktivnih deležnikov, predvsem lokalnih in drugih društev ter mednarodnih skupin, ki predstavljajo svoje aktivnosti. V Grand Hotelu Primus na dan odprtja poteka mednarodni simpozij arhivistike.

Ptujčani zase pravijo, da so s trmo in ljubeznijo do tradicije malce trčeni.

Cele družine

Ptujčani so se pred 18 leti odločili obuditi zgodovinska dejstva, ki jih je opisal že rimski zgodovinar Tacit v Historii. »Poetovio leta 69 velja za enega ključnih v zgodovini rimskega imperija. Je tudi prvi pisni vir, ki omenja Ptuj. Zato smo se odločili razvijati program Rimske igre, ki bo v prihodnjih letih ena pomembnejših tovrstnih prireditev tega dela Evrope,« zagotavlja Klasinc. Ptujčani sicer zase pravijo, da so s trmo in ljubeznijo do tradicije za marsikoga v Sloveniji, pa tudi širše, malce trčeni.

Gladiatorske igre so med največjimi zanimivostmi prireditve.

Domačini so napravljanje v stare Rimljane vzeli zelo resno.

Marko Šamperl, aktualni 19. princ karnevala, je razvajal Rimljane.

»O tradiciji se sploh ne bi mogli pogovarjati, če ne bi bilo Ptujčanov in okoličanov, na katere se pogosto pozablja ob omembi pusta, saj ohranjajo temelje kurentovanja. Vse leto delajo na kostumografiji, v te dejavnosti so pogosto vključene cele družine, ki se povezujejo v društva in jim je treba čestitati za vse, kar počnejo,« pa sklene misli Aleš Goričan, 16. princ karnevala, poleti pa Gaj Julij Cezar.

Andrej Klasinc oziroma senator Klasus, z ženo Natašo, je idejni oče Rimskih iger.