RIMSKA POETOVIA

Konec tedna so Ptuj zavzeli Rimljani (FOTO)

Najstarejše slovensko mesto, ki se s tradicionalnim kurentovanjem v zimskih mesecih prelevi v karnevalsko prestolnico, zadnjih 18 let ne miruje niti v avgustu, ko se vse mesto spremeni nazaj v mogočni rimski Poetovio.
Fotografija: Zgodovinar Ivan Tušek je v cesarski vlogi dvignil prst. FOTOGRAFIJE: MP PRODUKCIJA/pigac.si
Odpri galerijo
Zgodovinar Ivan Tušek je v cesarski vlogi dvignil prst. FOTOGRAFIJE: MP PRODUKCIJA/pigac.si

Marko Pigac
27.08.2025 ob 12:45
Marko Pigac
27.08.2025 ob 12:45

Poslušajte

Čas branja: 3:08 min.

Pred več kot 2000 leti je bil Ptuj najprej mogočna vojaška postojanka, pozneje pa še pomembno trgovsko in obrtno središče z več kot 40.000 prebivalci. »Ker pa ima stari Ptuj tudi temelje v arhivizmu, smo pred dvema letoma v sodelovanju z Univerzo Alma mater Europaea zagnali še mednarodni simpozij arhivistov, kar velja za veliko strokovno nadgradnjo našega festivala,« poudarja idejni oče Rimskih iger Andrej Klasinc iz društva Poetovio LXIX, ki je ob vstopu na Ptuj iz vinograda uredil pravo rimsko mestece s pristnim amfiteatrom za približno 1000 gledalcev in visokimi rimskimi stebri, ki spominjajo na stari Rim. Poimenovali so ga Rimski kamp: »Gre za obdobje, ki velja za najmogočnejše obdobje našega mesta.«


Rimske igre bodo v prihodnjih letih ena pomembnejših prireditev tega
dela Evrope.

Tridnevni program

»Pred leti se je vse začelo v hotelu Primus, zdaj pa se je glavni del preselil v staro mestno jedro, da ima mesto kaj od tega, in v naš Rimski kamp, kjer je poskrbljeno za vso logistiko, varnost in ne nazadnje pristnost,« dodaja Klasinc.

Mednarodni simpozij arhivistov je nadgradnja Rimskih iger.
Mednarodni simpozij arhivistov je nadgradnja Rimskih iger.
Nuška Gajšek, ptujska županja, je v Rimskih igrah v vlogi Livie Prime.
Nuška Gajšek, ptujska županja, je v Rimskih igrah v vlogi Livie Prime.
Ptujska legija se na osrednji tržnici postavi v formacijo želve. 
Ptujska legija se na osrednji tržnici postavi v formacijo želve. 

Rimske igre potekajo tri dni v avgustu. Sestavljene so iz predstavitve življenja v starem Rimu, povorke v starem mestnem jedru Ptuja, kjer potekajo tudi tradicionalne pustne povorke z velikim spektaklom na prenovljeni mestni tržnici, ki se spremeni v gladiatorsko areno, in Rimskega kampa, kjer je postavljen rimski tabor z legionarji, gladiatorji in barbari. Imajo tudi pristni otroški tabor. Sodeluje več kot 1000 aktivnih deležnikov, predvsem lokalnih in drugih društev ter mednarodnih skupin, ki predstavljajo svoje aktivnosti. V Grand Hotelu Primus na dan odprtja poteka mednarodni simpozij arhivistike.

Ptujčani zase pravijo, da so s trmo in ljubeznijo do tradicije malce trčeni.

Cele družine

Ptujčani so se pred 18 leti odločili obuditi zgodovinska dejstva, ki jih je opisal že rimski zgodovinar Tacit v Historii. »Poetovio leta 69 velja za enega ključnih v zgodovini rimskega imperija. Je tudi prvi pisni vir, ki omenja Ptuj. Zato smo se odločili razvijati program Rimske igre, ki bo v prihodnjih letih ena pomembnejših tovrstnih prireditev tega dela Evrope,« zagotavlja Klasinc. Ptujčani sicer zase pravijo, da so s trmo in ljubeznijo do tradicije za marsikoga v Sloveniji, pa tudi širše, malce trčeni.

Gladiatorske igre so med največjimi zanimivostmi prireditve.
Gladiatorske igre so med največjimi zanimivostmi prireditve.
Domačini so napravljanje v stare Rimljane vzeli zelo resno.
Domačini so napravljanje v stare Rimljane vzeli zelo resno.
Marko Šamperl, aktualni 19. princ karnevala, je razvajal Rimljane.
Marko Šamperl, aktualni 19. princ karnevala, je razvajal Rimljane.

»O tradiciji se sploh ne bi mogli pogovarjati, če ne bi bilo Ptujčanov in okoličanov, na katere se pogosto pozablja ob omembi pusta, saj ohranjajo temelje kurentovanja. Vse leto delajo na kostumografiji, v te dejavnosti so pogosto vključene cele družine, ki se povezujejo v društva in jim je treba čestitati za vse, kar počnejo,« pa sklene misli Aleš Goričan, 16. princ karnevala, poleti pa Gaj Julij Cezar.

Andrej Klasinc oziroma senator Klasus, z ženo Natašo, je idejni oče Rimskih iger.
Andrej Klasinc oziroma senator Klasus, z ženo Natašo, je idejni oče Rimskih iger.
Enej Klasinc, poveljnik vojske, in Aleš Goričan, Gaj Julij Cezar.
Enej Klasinc, poveljnik vojske, in Aleš Goričan, Gaj Julij Cezar.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Ptuj tradicija karneval rimljani

Priporočamo

Velika iskalna akcija se je končala tragično, pogrešanega našli mrtvega
Tragičen 22. avgust: policista Damijana v glavo ustrelil med kontrolo prometa (FOTO)
Dolenjce prestrašilo streljanje iz kalašnikovke: Po 30 strelov se sliši v enem rafalu! (VIDEO)
Kam gre ta svet?! 16-letnik storil samomor, pri tem mu je pomagal ChatGPT

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

To pa bo glasbena poslastica!

 
Promo

Ko zdravje ne more čakati

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Eno ključnih vprašanj sodobnega časa: »​Prvič sem v taki situaciji«

 
Promo

Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

Komentarji:

Priporočamo

Velika iskalna akcija se je končala tragično, pogrešanega našli mrtvega
Tragičen 22. avgust: policista Damijana v glavo ustrelil med kontrolo prometa (FOTO)
Dolenjce prestrašilo streljanje iz kalašnikovke: Po 30 strelov se sliši v enem rafalu! (VIDEO)
Kam gre ta svet?! 16-letnik storil samomor, pri tem mu je pomagal ChatGPT

Izbrano za vas

 
Promo

Eno ključnih vprašanj sodobnega časa: »​Prvič sem v taki situaciji«

 
Promo

Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

To pa bo glasbena poslastica!

 
Promo

Ko zdravje ne more čakati

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Eno ključnih vprašanj sodobnega časa: »​Prvič sem v taki situaciji«

 
Promo

Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.