Prehajamo na zimski čas: uro bomo dvakrat letno premikali še vsaj do …

V noči na 31. oktober, točno ob 3. uri, bomo kazalce ure zavrteli za uro nazaj. S tem se končuje poletni in začenja zimski čas. Trenutno večina evropskih držav in skoraj vsa Severna Amerika uro premikajo dvakrat letno, preostali svet pa je premikanje ure opustil oziroma tega nikoli niti ni počel. V poletni čas se vračamo 27. marca 2022.

Premikanje ure vsaj do leta 2026

Evropska komisija je že leta 2018 dala priporočilo za ukinitev premikanja ure. Predlog je nastal po vrsti raziskav in strokovnih analiz, odločitev pa je leto kasneje sprejel Evropski parlament. Po predlogu o prenehanju premikanja ure naj bi se vsaka država članica odločila, kateri čas bo uporabljala – zimskega ali poletnega. Vendar pa je predlog obstal, aktivnosti na tem področju stojijo, Evropejci pa bomo še naprej dvakrat letno premikali ure. Evropska komisija je v skladu z direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o ureditvi poletnega časa sklenila, da se bo za obdobje od leta 2022 do vključno 2026 poletni čas začel in končal na navedene datume ob 1.00 ponoči po univerzalnem koordiniranem času (UTC):

leta 2022 v nedeljo 27. marca in 30. oktobra,

leta 2023 v nedeljo 26. marca in 29. oktobra,

leta 2024 v nedeljo 31. marca in 27. oktobra,

leta 2025 v nedeljo 30. marca in 26. oktobra,

leta 2026 v nedeljo 29. marca in 25. oktobra.

Zanimivosti o premikanju ure