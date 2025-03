Konec 'štempljanja' za malico? To so danes potrdili poslanci

Odbor državnega zbora za delo je podprl predlog novele zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Med ključnimi spremembami je črtanje obveznega evidentiranja odmora za malico, kar so zahtevali delodajalci. Opozicija predlog podpira, saj je že pred dvema letoma opozarjala na neživljenjskost zakona.

Jasnejša določitev evidenc

Ministrstvo za delo v predlogu bolj natančno določa, za katere osebe je treba voditi evidence. To so dijaki, študenti, upokojenci in delavci v kmetijstvu, ki opravljajo začasno ali občasno delo. Po novem evidence niso potrebne za poslovodne osebe.

Predlog predvideva tudi spremembo pri vpisovanju podatkov – nekatere podatke bo dovoljeno vpisovati mesečno namesto dnevno ali tedensko. Gre predvsem za evidentiranje posebnih delovnih pogojev, kot so nočno, praznično in izmensko delo ter razporeditev delovnega časa. Prav tako bo morala biti evidenca hranjena na sedežu podjetja ali kraju dela, obveščanje delavcev pa bo mogoče tudi po e-pošti.

Podpora državnega sveta in opozorila opozicije

Državni svet podpira novelo, a opozarja na morebitno podvajanje evidenc za študente in upokojence. Opozicija je kritična do preteklih odločitev koalicije, ki je zdaj prisiljena v popravke. Po besedah poslanke SDS Karmen Furman so spremembe nujne, saj odpravljajo »neumnosti«, ki so bile sprejete leta 2023. Koalicija pa vztraja, da je novela rezultat usklajevanja na Ekonomsko-socialnem svetu.

Odbor je predlog potrdil s 13 glasovi za in nobenim proti. Zakon bo DZ obravnaval po skrajšanem postopku.