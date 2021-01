Konec snežne idile? Prihaja odjuga

Teden, ki je pred nami, bo prinesel velike vremenske spremembe. Za ponedeljek napovedujejo vremenoslovci občasno povečano oblačnost, dnevne temperature se bodo gibale od –1 do 4, na Primorskem do 7 °C. Podobna vremenska slika se kaže tudi za torek, ko bodo najnižje jutranje temperature od –10 do –3, najvišje dnevne pa od 0 do 6. V sredo pa se nam že obeta večja sprememba, saj prihaja odjuga.



»Postopno bo topleje. Padavine in kakšne rahle padavine se obetajo v sredo in četrtek na zahodu države, petek in soboto pa tudi drugod,« napoveduje Andrej Velkavrh.



Prihajata odjuga in otoplitev. Čez dan bi se lahko temperature v sredo in četrtek gibale med 8 in 10 stopinjami, ponoči pa se ne bodo spustile pod ledišče. A otoplilo se bo le za kratek čas, saj Velkavrh že za konec tedna napoveduje novo ohladitev, ki pa naj ne bi bila tako izrazita, kot je bila ta.



Glede na to, da smo v sredini januarja, se zima skoraj gotovo še ne poslavlja, čeprav se nam morda zdi ta bolj dolga kot pretekle. »Letos ni bilo nekih ekstremno nizkih temperatur. Morda se nam zdi, da je ta zima tako dolga tudi zato, ker ni bilo prav veliko sonca,« je še dejal Velkavrh.



