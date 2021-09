Konec septembra začne država deliti evre, pripravljenih ima kar 10,7 milijona evrov

Davčni organ upošteva tiste podatke, s katerimi razpolaga 31. decembra leta za katerega se dohodnina odmerja. A leto je bila izjema: upoštevali so zahtevke, s katerimi so razpolagali 31. maja 2021. Posamezna zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali se prejšnjo prekliče, kar pomeni, da je ne vlagate vsako leto.

Dohodninski zavezanci lahko razpolagajo z enim odstotkom že plačane dohodnine, kar je 0,5 odstotne točke več kot leto prej (najmanjši delež je desetinka odstotka, kar pomeni, da lahko znesek razdelite na največ deset delov). To lahko nameni enemu ali več upravičencem, ki so na ustreznem seznamu – trenutno je na njem 5554 upravičencev. Po začasnih podatkih, s katerimi razpolaga Finančna uprava RS (Furs), bodo letos razdelili 10,72 milijona evrov, kar je skoraj dvakrat toliko kot leto prej, ko so jih razdelili 5,46 milijona evrov.Največjih deset prejemnikov donacij si bo razdelilo 1,72 milijona evrov, prvih 100 pa denimo 3,7 milijona evrov. Stoti upravičenec na seznamu, kjer so razporejeni po kosu pogače, ki ga dobijo, to je Društvo regionalna varna hiša Celje, bo prejel 10.710 evrov, na seznamu pa je kar 1428 upravičencev, ki bodo prejeli manj kot pet evrov donacij. Ali je med njimi kakšen takšen, ki ni prejel niti evra ali niti centa, iz seznama finančne uprave ni razvidno.Iz Fursa so sporočili, da bodo prva izplačila nakazana do konca septembra 2021 (pri tem je pomembno vedeti, da se donacija zavezancev, ki se pritožijo na dohodninski izračun, zadrži).Največ donacij, tako številčno kot v evrih, bodo prejeli Rdeči noski. Razveselili jih bodo z nekaj več kot 441 tisoč evri. Največji prejemniki od drugega do desetega mesta pa si sledijo takole:2. Slovenska karitas, 280.571 evrov,3. Zveza prijateljev mladine Slovenije, 224.595 evrov,4. Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje, 209.970 evrov,5. Katoliška cerkev, 112.173 evrov,6. Slovensko društvo Hospic, 105.562 evrov,7. Zavod Mačja hiša, 94.633 evrov,8. Slovenska fundacija za Unicef, ustanova, 93.057 evrov,9. Sonček - zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije, 84.319 evrov in10. Europa Donna, slovensko združenje za za boj proti raku dojk, 76.786 evrov.Med političnimi parlamentarnimi strankami so lahko najbolj zadovoljni pri Slovenski demokratski stranki. Prejeli bodo namreč 37.199 evrov, kar je največ med vsemi parlamentarnimi strankami. Leto prej so prejeli prek 14 tisoč evrov (podatke za lani črpamo iz našega lanskega članka Janševim največ denarja, SD z največ donatorji ). Ostale parlamentarne stranke navajamo po višini donacije (v oklepaju je lanski znesek):2. Socialni demokrati, 28.319 evrov (leto prej skoraj 14 tisoč evrov),3. Nova Slovenija, krščanski demokrati, 11.625 evrov (prek štiri tisoč evrov),4. Stranka modernega centra, 9.763 evrov (dobrih 5500 evrov),5. Levica, 5102 evra (nekaj več kot 2500 evrov),6. Lista Marjana Šarca, 3320 evrov (65,80 evra),7. Stranka Alenke Bratušek, 3006 evrov (1454 evrov),8. Slovenska nacionalna stranka, 1349 evrov (722 evrov) in9. Desus, demokratična stranka Slovenije, 1271 evrov (791 evrov).Celoten seznam prejemnikov, seveda po preliminarnih podatkih, objavljamo spodaj (vir podatkov je finančna uprava).