Konec sanj? Kot kaže božič ne bo bel

Sanjam, da bi po dolgih letih imeli spet bel božič, se bomo kot kaže morali spet odpovedati. Vremenoslovci napovedujejo, da se bo vreme v prihodnjem tednu občutno spremenilo in čeprav se bov začetku tedna v višinah ohladilo, v nižinah ohladitev ne bo tako drastična. V drugi polovici tedna bo menda precej zeleno in mokro.

»Glede na včeraj so se napovedi bistveno spremenile. Sedaj je precej bolj verjetno, da bodo prazniki zeleni in tudi precej mokri. Večji del južne polovice Evrope bo v topli zračni masi. Obsežen ciklon bo najverjetneje zahodno od naših krajev, naši kraji bodo dalj časa pod vplivom toplih južnih in jugozahodnih vetrov. Vseeno pa še vedno obstaja nekaj scenarijev po katerih tudi nižine prejmejo nekaj snega, a je verjetnost, da se bo to zgodilo je le okoli 10 %. Zelo verjetno pa bo snežilo v Alpah, a je trenutno še negotovo kako visoko bo meja sneženja,« so zapisali na agenciji za okolje. Pripravili so tudi napoved za božič, ki kaže, kakšne bi lahko bile padavine v prazničnem času.

»Pripravili smo prikaz vseh 51 članov skupinske napovedi za božič. Naj spomnimo, vsakega od članov dobimo tako, da meteorološki model zaženemo večkrat, vsakič z rahlo spremenjenim začetnim stanjem in s tem dobimo nabor možnih razvojev vremena. Načeloma velja, da več kot dobimo podobnih napovedi, večja je verjetnost da se bo napoved udejanjila. Na grafiki je prikazana vsota snežnih padavin v 24 urah. Ob rahlo mokrem snegu običajno iz 1 mm padavin pade 1 cm snega. Vidimo, da so si napovedi med seboj precej različne. Predvsem napovedi snega po nižinah so izjemno negotove, saj nas med dežjem in snegom loči le 1 ali 2 °C. Tokrat je tehtnica vseh napovedi precej bolj na strani dežja.«

Agencija za okolje je v minulih dneh pripravila tudi pregled, kdja smo nazadnje imeli bel božič. V Ljubljani je bilo to leta 2003, v Mariboru, Murski Soboti in Celju 2007, v Slovenj Gradcu in Novem mestu leta 2011.