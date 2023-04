Konec proizvodnje, začenjajo vročati odpovedi: 120 ljudi bo ostalo brez službe

V kidričevskem Talumu bodo zaradi ustavitve proizvodnje aluminija danes začeli vročati odpovedi pogodb o zaposlitvi. Kot so povedali, bodo odpovedi vročili večjemu delu sodelavcev s seznama programa presežnih delavcev, preostalim jih bodo vročili do konca leta.

V Talumu so sredi marca pripravili program presežnih delavcev, v katerega je vključenih 189 zaposlenih. Medtem ko bodo 69 zaposlenim ponudili sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi znotraj skupine, jih bo 120 prejelo odpoved iz poslovnih razlogov. Ob tem bodo odpovedi vročili še osmim sodelavcem iz odvisnih družb Ekotal in Talum Inštitut.

Kot so še pojasnili, so s ptujsko območno službo zavoda za zaposlovanje v stalnem stiku in z njo usklajujejo vse aktivnosti, sicer pa bodo vročanja odpovedi potekala brez prisotnosti predstavnikov zavoda.

Program presežnih delavcev so potrdili tudi sindikat in drugi organi zaposlenih, v njem pa so v skladu z dogovorom kot temeljni kriterij upoštevali skupno delovno dobo delavcev, ki jim bodo zagotovili pravice in finančno varnost v skladu z zakonom o delovnih razmerjih in zakonom, ki ureja pravice iz naslova brezposelnosti.

Z zaustavitvijo elektroliznih celic se je v Talumu končala skoraj sedem desetletij dolga tradicija proizvodnje aluminija. Ustavitev so izvedli nadzorovano, pri čemer bodo vse naprave ustrezno konzervirali tako, da jih bo v prihodnje vsaj še polovico mogoče ponovno zagnati.

Preusmerili se bodo v programe, ki imajo višjo dodano vrednost

Ob napovedi zaprtja proizvodnje so poudarili, da za slednjo niti v Sloveniji niti v Evropi ta trenutek ni primernih ekonomskih razmer. Zmanjševanje števila delujočih elektroliznih celic jim je izrazito poslabšalo učinkovitost procesa proizvodnje primarnega aluminija.

V podjetju se zato usmerjajo v programe, s katerimi dosegajo visoko dodano vrednost, in imajo kupce, kamor sodijo predvsem programi livarstva, rondelic in toplotnih prenosnikov. Najbolj intenzivno trenutno delajo na izgradnji nove tovarne za rondelice, ki jo bodo umestili v proste zmogljivosti njihove livarne. Podjetje še naprej daje delo več kot 1300 ljudem.