Konec odiranja pri vožnji s taksijem, Uber zares tik pred Slovenijo?

Slovenija caplja v digitalizaciji

Hrvaška, Madžarska, Italija, Avstrija in druge države so temu gigantu iz ameriškega San Francisca omogočile ponudbo storitve tudi na svojih trgih.

Taksi službe so proti

Podjetje Net informatika in taksi podjetja Metro 1, Laguna plus, Taksi Rondo, Vehere, CFLEET in samostojni podjetnik Primož Rozman nasprotujejo rešitvam, ki jih v predlogu novele zakona o prevozih v cestnem prometu predlaga ministrstvo za infrastrukturo. Ta bi namreč omogočil vstop ameriškemu ponudniku Uber na slovenski trg, kar bo za mnoga taksi podjetja v trenutnih razmerah pomenilo stečaj oz. odpuščanje. Izpostavili so številna vprašanja glede tehnologije, oblikovanja cen, nadzora in skrbi za varnost ter izpostavili primere držav, ki so sodobne tehnološke platforme tujih ponudnikov prepovedale.

Kakšne pa so vaše izkušnje s prevozi s taksiji? Ste za Uber v Sloveniji?

»Mi predlagamo digitalizacijo. Da ne bomo samo odvisni od taksimetra, da ne bomo videli samo, kolikšna je cena, koliko kilometrov smo naredili, ampak da bomo imeli spletno aplikacijo, kjer bomo videli, kateri prevoz je za nas najugodnejši in tega tudi izbrali. Tu ne gre samo za Uber,« pravi minister za infrastrukturoki se zavzema, da se taksi vožnje digitalizirajo. Če ga gre prav razumeti, bi s prihodom Uberja, ki ga še vedno ni v naši državi, medtem ko je v mnogih drugih državah po svetu zelo uveljavljen, bila tudi konkurenca večja in zato morda nižje cene tovrstnih prevozov.Vlada že ima na mizi zakon, ki bi uredil tovrstne prevoze. Kot je dejal Vrtovec, je predpise že odobrila medresorska skupina, zdaj gre po zakonodajni poti naprej. Uber je storitev, ki ponuja naročilo prevoza prek mobilne aplikacije, kjer stranka sama izbere želeno vozilo, izdatek je znan vnaprej, vozniki pa dobivajo ocene. Slovenija ga še nima, čeprav je bilo že več poskusov, da bi končno prišel Uber v Slovenijo.Kot je Vrtovec povedal v oddaji 24ur zvečer je strah taksistov, da bi prihajalo do kršenja zakonodaje odveč. »Predlog zakona je zapisan tako, da se delovnopravna in davčna zakonodaja spoštujeta, nič se ne krši. Smisel je v tem, da gremo v modernizacijo. Smo moderna družba in moramo slediti digitalizaciji. Če temu ne bomo sledili, bomo zaostajali. Povsod po svetu digitalne platforme delujejo. Zakaj moramo biti v Sloveniji vedno zadnji in capljamo za drugimi, čeprav gre za izboljšave? Poudarjam, da ne gre samo za Uber, ampak za vse ponudnike digitalnih platform.«Tisti, ki bodo hoteli voziti v skladu z novimi digitalnimi platformami, bodo morali spoštovati vsa pravila, ki veljajo za taksiste zdaj, je še poudaril Vrtovec.Za mnoge, ki uporabljajo storitve taksi služb, bi na primer Uber precej pocenil vožnjo. Večkrat smo namreč poročali, da so taksisti, predvsem v Ljubljani in na Obali , svoje stranke obrali in jim zaračunali noro visoke zneske