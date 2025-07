Konec najemanja zunanjih skladišč: država vlaga 4,3 milijona evrov v lasten center za cepiva

Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel si je v ponedeljek ogledala lokacijo bodočega logističnega centra Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki bo namenjen skladiščenju in distribuciji cepiv. Gradbena dela so se že začela, center naj bi bil uradno odprt junija 2026. Cepiva bodo na lokacijo prispela že prej, saj bo predhodno izvedeno dvomesečno testiranje hladilnih pogojev.

Naložbo v objekt, kupljen januarja 2023 s pomočjo evropskih sredstev, ocenjujejo na skupno 4,35 milijona evrov. Novi center bo nadomestil dosedanje prostore na Trubarjevi cesti in zunanjega izvajalca Salus, ki je lani stal 150.000 evrov brez DDV.

Valentina Prevolnik Rupel, ministrica za zdravje. FOTO: Črt Piksi

Center bo opremljen z različnimi hladilnimi in zamrzovalnimi enotami za varno shranjevanje cepiv in cepilnega materiala, tudi v izrednih razmerah. Letno NIJZ razdeli od 600.000 do 700.000 odmerkov, med pandemijo covida-19 pa je številka presegla 3,5 milijona.

V okviru istega obiska se je ministrica udeležila tudi sestanka z vodstvom NIJZ, kjer so govorili o čakalnih dobah, dostopnosti zdravstvene oskrbe, centrih za krepitev zdravja in razvoju kalkulatorja za zmanjšanje ogljičnega odtisa v zdravstvu.