Konec letošnje zimske idile na Krvavcu: na smučišču danes mini drama

Kacin: Ali je na mestu državljanska nepokorščina?

Smučišče na Krvavcu, ki je kljub vladnemu odloku o prepovedi obratovanja tudi danes bilo odprto, so danes inšpektorji zapečatili, so za STA potrdili v RTC Krvavec. Najprej so sicer zapečatili gondolo, ki smučarje prevaža iz doline na smučišče, medtem ko naj bi smučarjem, ki so bili že na progi, omogočili varen povratek v dolino. Inšpekcijski postopek sicer še poteka, upravljavci smučišča, ki so še zjutraj napovedovali, da bodo kljub prepovedi obratovanja odprti še vse do konca leta, pa ne morejo napovedati, kako bo v prihodnje.Vlada je v sredo zvečer sprejela odlok, ki do konca leta prepoveduje obratovanje žičniških naprav v Sloveniji. Po poročanju Televizije Slovenija pa je smučišče Krvavec v petek ostalo kljub temu odprto in inšpektorji so mu že naložili 4400 evrov kazni in prepoved obratovanja.V Rekreacijsko turističnem centru (RTC) Krvavec so za STA pojasnili, da so smučišče odprli tudi danes in da kljub izrečeni globi nameravajo obratovati vse do konca leta.Predsednik vladeje danes na twitterju napisal, da so smučišča v Nemčiji, Franciji, Italiji in drugih državah popolnoma zaprta, čeprav imajo te države boljšo epidemiološko sliko kot Slovenija in večje rezerve v zdravstvu za obravnavo dodatnih bolnikov s covidom 19. Po njegovem mnenju se nekateri »dobesedno norčujejo iz našega zdravja in življenj«.pa je na današnji novinarski konferenci o covidu 19 povedal, da čeprav je vlada z odredbo prepovedala obratovanje žičniških naprav do konca leta, morda smuka od 1. januarja še ne bo spet mogoča. Zagotovil je, da si vlada prizadeva ustvariti razmere, da bi lahko naprave na smučiščih ponovno zagnali že 1. januarja. Predvsem pa je treba poskrbeti za to, da se bodo lahko 4. januarja ponovno odprle šole za učence prve triade. Za to pa je treba zagotoviti boljšo epidemiološko sliko. Ravnanje upravljavcev smučišča na Krvavcu pa je komentiral z besedami: »Ali je na mestu državljanska nepokorščina, se mora vprašati vsak sam.«