Konec je! LMŠ in SAB izbrisana

Lista Marjana Šarca (LMŠ) in Stranka Alenke Bratušek (SAB) sta od zdaj tudi uradno del Gibanja Svoboda. Notranje ministrstvo je namreč izdalo odločbo o njuni pripojitvi h Gibanju Svoboda, hkrati pa je stranki LMŠ in SAB izbrisalo iz registra političnih strank. Gibanje Svoboda je tako postalo tudi njun pravni naslednik. Konec junija je digitalni kongres Gibanja Svoboda z več kot 90-odstotno podporo potrdil pripojitev strank LMŠ in SAB. S tem so stekli zadnji koraki k združitvi levo-sredinskih strank pod okrilje Gibanja Svoboda.

Odločbo o njuni pripojitvi h Gibanju Svoboda je izdalo notranje ministrstvo, poroča portal N1. Poleg članstva bo Gibanje Svoboda dobilo še njune lokalne odbore ter evropska poslanca LMŠ Ireno Jovevo in Klemna Grošlja. LMŠ in SAB bosta v združeno stranko prispevali tudi proračunska sredstva, ki jih zakonodaja omogoča strankam, ki so na volitvah dosegle najmanj en odstotek glasov. Za zdaj gre le za formalno združitev strank, združitveni kongres pa po napovedih prvakov vseh treh strank pred jesenskimi lokalnimi volitvami.

Obe stranki ustanovljeni leta 2014

Nekdanji predsednik LMŠ Marjan Šarec je v Golobovi vladi zasedel položaj obrambnega ministra, nekdanja predsednica SAB Alenka Bratušek pa za zdaj opravlja funkcijo državne sekretarke na ministrstvu za infrastrukturo. V kolikor bo zaživela sprememba zakona o vladi, pa bo Bratuškova postala ministrica za infrastrukturo. V kolikor bo SDS uspela zbrati 40.000 podpisov, bodo o spremembi zakona o vladi namreč jeseni odločali volivci na referendumu.

Lista Marjana Šarca (LMŠ) je bila ustanovljena maja 2014 na pobudo Marjana Šarca. Razlog za ustanovitev so bile prihajajoče lokalne volitve, na katerih se je Marjan Šarec drugič potegoval za županski mandat. Kasneje je z LMŠ kandidiral tudi na predsedniških in državnozborskih volitvah leta 2018, po katerih je Šarec postal predsednik vlade.

Stranko Alenke Bratušek (SAB) je leta 2014 po razpadu Pozitivne Slovenije ustanovila Alenka Bratušek, ki je bila prva predsednica vlade. V DZ je bila stranka izvoljena še dvakrat.