Konec brezplačnega parkiranja na Ravnah na Koroškem? Tudi o tem razmišljajo

Župan občine Ravne na Koroškem Tomaž Rožen je kot dve najbolj kritični mestni točki glede parkiranja izpostavil območje okoli športnega parka pri gimnaziji in knjižnici ter območje okoli Zdravstvenega doma Ravne, ki je po njegovih besedah medobčinski zdravstveni dom z ambulantami, ki presegajo potrebe občanov ravenske občine.

»O tem se bo opravil razmislek, v vsakem primeru pa kliče parkirna situacija po ukrepanju in bomo v jeseni torej predlagali kratkotrajno parkiranje oz. parkirno cono na območju športnega parka ter zagnali tudi investicijo v garažno hišo v okolici zdravstvenega doma Ravne,« je na zadnji novinarski konferenci, namenjeni aktualnemu dogajanju v občini, navedel Rožen.

Načrtujejo modro cono

V neposredni bližini športnega parka tako načrtujejo vzpostavitev modre cone, niso pa še določili časovne omejitve dovoljenega parkiranja. Prav tako še ni odgovora na vprašanje, kako rešiti potrebe zaposlenih v tamkajšnjem javnem zavodu ZKŠTM in knjižnici, je pojasnil župan.

Občinski svetniki so na zadnji seji potrdili tudi občinsko celostno prometno strategijo, sledi še njena potrditev na ministrstvu za infrastrukturo. Na nove razpise tega ministrstva se bo ravenska občina po županovih besedah prijavila predvsem s kolesarskimi in pešpotmi.

Snovalci strategije so se ukvarjali z vsemi vidiki sodobnega prometa, od hoje, kolesarjenja, javnega potniškega prometa in tudi motornega prometa. »Gre za strateški dokument, ki ima tudi operativne nastavke in občinski svet ga je po razpravi potrdil. Razmislek, ki je bil tu opravljen v tem javnem smislu, je bil glede parkiranja,« je dejal župan.