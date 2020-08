Končno: začela se je težko pričakovana gradnja

Skupna dolžina vzhodne cevi bo znašala slabih osem kilometrov, od tega bo slovenski del dolg 3,5 kilometra

Medtem ko so Avstrijci že globoko v Karavankah, se je po dolgih zapletih z izbiro izvajalca le začela tudi gradnja slovenskega dela predora. Na gradbišču se po besedah infrastrukturnega ministrapremika, druga cev karavanškega predora pa počasi postaja realnost.Izvajalec del in Dars zagotavljata, da bo maja 2025 predor končan, je ob ogledu gradbišča dejal minister, član Cengizove upravepa je napovedal, da bodo končali še prej. »Želim, da se dela opravljajo učinkovito, hitro, zlasti pa varno in da je poskrbljeno za varnost delavcev, ki prihajajo od daleč,« je ob ogledu gradbišča, kjer so v sredo začeli z izkopom druge cevi predora Karavanke, dejal minister in se zahvalil turpkemu gradbincu, da je tudi v koronski krizi uspel zagotoviti delavce in vso mehanizacijo za gradnjo.Dars bo bdel nad tem, da bodo izvajalci delali v rokih, ki so predvideni. »Prav tako pa si želimo, da bo predor zgrajen znotraj pogodbene vrednosti, ki znaša 98,5 milijona evrov, za kar smo uspeli pridobiti tudi slabih osem milijonov evropskih sredstev,« je povedal. Aneksov si predsednik Darsove uprave ne želi, bodo pa morebitne zahtevke podrobno preučili.Turški delavci so sicer na gradbišču prisotni od julija, trenutno jih je 43. Tekom same gradnje jih bo po Hajdinjakovih pojasnilih na gradbišču tudi do 150, ko bodo dela tekla 24 ur na dan. Kot je dodal, jim je izvajalec zagotovil, da bo spoštovana delovnopravna zakonodaja, ki velja v Sloveniji.Do izkopa prihaja več kot dve leti in pol po tem, ko je Dars z razpisom začel iskati izvajalca del. Avstrijci so po pravnomočno sklenjenem postopku javnega naročanja izbranega izvajalca v delo uvedli septembra 2018, na slovenski strani pa je izbor zaradi pritožb neizbranih izvajalcev postal pravnomočen šele 22. januarja letos.