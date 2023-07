Končno tu: bolj uporabna urbana

Končno, lahko rečemo. Pred dnevi je začela delovati nova aplikacija urbana, ki uporabnikom ljubljanske enotne mestne kartice prinaša lažje polnjenje računa, večjo preglednost in vrsto novih funkcij. Stara urbana je bila že res hudo zastarela, poleg tega pa so imeli uporabniki iphonov malce drugačno (slabšo) uporabniško izkušnjo pri plačevanju vozovnic na avtobusnih plačilnih terminalih.

Nova urbana, ki je na voljo v trgovini Google play in Applovem app storu, omogoča brezstično validacijo na avtobusih LPP prek tehnologije bluetooth, polnitev dobroimetja neposredno s plačilnimi karticami in ne le prek Telekomove plačilne aplikacije Valu, nakup terminskih vozovnic, enostaven pregled nad stanjem dobroimetja, dostop do informacij o vseh oblikah mestne mobilnosti, načrtovanje poti s pomočjo multimodalnega vmesnika, plačilo vožnje z avtobusom za več oseb in več območij, nakup vozovnic na medkrajevnih avtobusih brez stika z voznikom, enostavno najavo potnikov z oviranostmi, odpiranje zapornic ob vstopu na zaprta parkirišča in garažne hiše ter brezstično plačilo parkirnine, brezstično uporabo storitev P+R parkirišč, ogled zgodovine voženj, parkiranj in polnitev ter pridobitev virtualne turistične kartice. Ena od velikih novosti je tudi natančen pregled prihajajočih avtobusov po postajah ter preglednejše in enostavnejše parkiranje.

Imamo vpogled v informacije o prihodu avtobusov, dodan je načrtovalnik poti po mestu.

Prenos sredstev s starega računa na nov račun urbane je avtomatsko ponujen v primeru, če se v novi račun prijavimo z enakim elektronskim naslovom, kot smo se prijavljali v starega. Samo nekaj pritiskov na zaslon telefona, in to je to. Če za novi račun uporabljamo drugačen elektronski naslov, je treba za prenos sredstev poslati ID in varnostno kodo stare mobilne urbane in ID nove mobilne urbane na elektronski naslov urbana@lpp.si.