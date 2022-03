Končno smo dočakali: že kmalu brez mask v šoli

Medtem ko so v šolah že odpravili samotestiranje, pa vse kaže, da bodo otroci prihodnji teden šli v šolo že brez obveznih zaščitnih mask. To naj bi po poročanju Radia Slovenija predlagala svetovalna skupina za covid 19, ki jo vodi Mateja Logar, in šolstvo ministrstvo. Maske naj ne bi bile obvezne že od ponedeljka, ne v razredih, pa tudi ne v skupnih prostorih šol.

Odlok ministrstva zdravje naj bi bil pripravljen. Odločitev pa bo znana po današnji seji vlade.