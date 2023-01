Končno prihaja zima? Napovedane padavine, tudi snežne

Da je zima, nam na žalost kaže le datum na koledarju. Vendar pa naj bi se kmalu spet nekoliko ohladilo, danes ponoči pa lahko ponekod pričakujemo celo nekaj snega.

Kot napovedujejo na Arsu, bo danes delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Ponoči bodo prehodno krajevne padavine, jutri se bo od severozahoda zjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem do 11 °C.

Arsova napoved. FOTO: Meteo.si

Ponoči se bo pooblačilo. V drugi polovici noči bodo ponekod kratkotrajne padavine, deloma plohe, lahko tudi snežne. Do jutra bodo povsod ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od –3 do 2, ob morju okoli 6 °C.

Jutri dopoldne se bo od severozahoda zjasnilo, dan bo po večini sončen. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 9, na Goriškem in ob morju do 12 °C.

Padavine spet v noči na soboto

Vremenoslovci napovedujejo, da nas padavine znova doletijo v noči na soboto, čez dan pa se bo delno razjasnilo. Kot pa je povedal meteorolog Brane Gregorčič, prava sprememba prihaja naslednji teden. Med nedeljo in ponedeljkom bo menda nastal ciklon, ki bo vplival na vreme pri nas. Prinesel bo več padavin in nižjo mejo sneženja.

