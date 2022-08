Končno praznovali 110-letnico

Dragatuški gasilci so trdno povezani v enem najaktivnejših pa tudi najprepoznavnejših belokranjskih gasilskih društev. Kako tudi ne – v velikem Gasilskem izzivu so si leta 2020 priborili zlato čelado in v zahtevnih nalogah premagali močno konkurenco iz vse Slovenije.

Tako kot tisoči drugih gasilcev so se v dneh, ko je bilo najbolj treba, tudi sami podali na triurno pot proti Goriški in nesebično pomagali pri gašenju zubljev, ki so uničevali Kras.

Priredili so parado.

Le nekaj dni prej pa so praznovali 110-letnico svojega delovanja. Čeprav je bilo društvo ustanovljeno leta 1910 in je bila okrogla obletnica pravzaprav že pred dvema letoma, so lahko slovesnost zaradi epidemije izpeljali šele julija letos.

Dva dni je bilo v Dragatušu živahno in svečano kot že dolgo ne. Prvi dan se je v tekmovanju in obvladovanju različnih gasilskih spretnosti pomerilo devet belokranjskih društev, sledila je zabava, v soboto pa so priredili slavnostno gasilsko parado. Občinstvo so nagovorili poveljnik Gasilske zveze Črnomelj Jože Vrščaj, član poveljstva Gasilske zveze Slovenije Boštjan Majerje in župan Črnomlja Andrej Kavšek, predsednik PGD Dragatuš Aleksander Kuzma pa je predstavil kronološki pregled dela društva v 110 letih delovanja. Na prireditvenem prostoru so si lahko obiskovalci ogledali vozni park: GVC mana 16/25, PV chevrolet captiva, prikolico s čolnom gumar ter prikolico za prevoz gasilske opreme. Domači župnik Gregor Kunej je vozila tudi blagoslovil.