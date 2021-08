Preverite, kje je prvo križišče, da lahko zavijate desno pri rdeči (VIDEO)

V Ljubljani so postavili prvi znak pri semaforju, ki kljub rdeči luči dovoljuje zavijanje desno. Stoji v križišču Celovške ceste in kolesarske poti.»Uvajamo novo pravilo v našem prostoru, ki sledi cilju povečanja pretočnosti. Znak bo nameščen le tam, kjer preglednost to dopušča,« je ob tem dejal državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturoSredi julija je državni zbor sprejel novelo zakona o cestnem prometu, ki med drugim določa tudi, da lahko voznik v nekaterih primerih zavije desno tudi, če na semaforju gori rdeča luč . Pravila, določena z novelo, so začela veljati takoj, a ne to, ki dovoljuje zavijanje desno v križišču pri rdeči luči na semaforju. To pravilo velja tudi Nemčiji, pomembno pa je zaradi večje pretočnosti prometa.Zavijanje desno pa bo dovoljeno le v križiščih, kjer bo to označevala ustrezna signalizacija – prometni znak. Danes so postavili prvega, strokovnjaki pa so določili, v katerih križiščih je preglednost dovolj dobra in je takšno zavijanje varno.