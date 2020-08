Končno lahko do njih pridejo gasilci (FOTO)

Takole ozek in dotrajan podvoz je bil ne le neprimeren, temveč tudi nevaren. FOTO: Nermin Karaman

Reševalci in gasilci do njih niso mogli

Rekonstrukcija izredno težavna

650

tisoč evrov je stala prenova podvoza – 40 odstotkov je zagotovila občina, preostalo pa država.

»Po več desetletjih starosti, nefunkcionalnosti, sami dotrajanosti in moji dveletni borbi z občino Hrastnik je podvoz za Dirmajerjev hrib po petih mesecih del tudi uradno končan. Primopredaja je opravljena. Treba je še odstraniti znake, ki opozarjajo na delo na cesti, ter postaviti cestno ograjo. Na tem mestu bi se najprej rad zahvalil novinarki Slovenskih novic, ki je prva objavila mojo zgodbo, posebna zahvala gre tudi, ki mi je že od samega začetka pomagal in stal ob strani. Hvala tudi županu Hrastnikater tudi vsem ostalim, ki so kakor koli pomagali pri uresničitvi tega zahtevnega projekta,« je 9. junija na svojem facebooku zapisal HrastničanSlednji si je, kot je zapisal, že nekaj let prizadeval za obnovo neprimernega podvoza, ta je bil edina pot za 23 prebivalcev območja, ki se imenuje Dirmajerjev hrib, sicer pa na Cesti Hermana Debelaka. Ob vsakem močnejšem deževju je bil namreč poplavljen, predvsem pa je bil tako ozek, da je bilo dovolj prostora le za en avtomobil, pri čemer se je že izkazalo, da so se mimo stežka prebila celo reševalna vozila. Slovenske novice smo na problem prvič opozorile 10. januarja 2018.»Po dolgoletnih opozarjanjih lokalne skupnosti in prebivalcev Dirmajerjevega hriba o neprimernosti podvoza so v začetku letošnjega leta gradbeni stroji na veselje krajanov le zabrneli. In danes je bil – po več kot letu dni priprav in gradnje – nov podvoz tudi uradno odprt,« so zapisali na občini Hrastnik ob uradnem odprtju 23. junija, ko sta podvoz novemu namenu poleg župana Funkla predala tudi v. d. direktorica Direkcije RS za infrastrukturoin vodja Sektorja za železniceRekonstrukcija podvoza na Cesti Hermana Debelaka do območja Dirmajerjevega hriba pod železniškima tiroma številka 11 in 12 železniške postaje Hrastnik je predstavljala enega večjih logističnih izzivov za hrastniško občino. »Gre za resnično dolgo želeno in pomembno investicijo, a hkrati tudi izjemno zahtevno, tako za nas kot za krajanke in krajane. Poleg zahtevne priprave dokumentacije, iskanja virov financiranja in usklajevanj s Slovenskimi železnicami, Direkcijo RS za infrastrukturo in podjetjem Javno železniško infrastrukturo je največji izziv predstavljala zagotovitev komunalne, zdravstvene, protipožarne in preostale potrebne oskrbe v času gradnje. Na srečo se je vse dobro izšlo, tudi zaradi sodelovanja krajanov,« je o zahtevnosti projekta povedal Marko Funkl.Investicija rekonstrukcije podvoza je vključevala razširitev in poglobitev podvoza tako, da bo odslej omogočen dostop osebnim in intervencijskim vozilom, vključno gasilskim vozilom višine tri metre.To je to, pravi Karaman, eden od nekaj več kot 20 prebivalcev, ki bodo lahko zdaj bolj mirno spali, saj vedo, da lahko kakršno koli pomoč, pa naj bo to zdravniška z reševalnim vozilom ali pa intervencija gasilcev, zdaj ne le pričakujejo, temveč tudi dejansko dobijo.