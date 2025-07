Končno! Odpirata se priključek s Celovške ceste na gorenjsko avtocesto in z avtoceste na Celovško cesto

Na območju gradbenih del za dokončevanje šentviškega predora in sočasne nove prometne ureditve na Celovški cesti v Ljubljani bodo danes odprli priključek s Celovške ceste na gorenjsko avtocesto in z avtoceste na Celovško cesto. Zaprta pa ostajata priključek iz predora Šentvid na Celovško cesto proti Medvodam in s Celovške ceste v predor Šentvid.

Poleg nadaljevanja popolne zapore teh dveh krakov avtocestnega priključka Šentvid bo v križišču pri Gostilni Jelen veljala popolna zapora priključka Kosmačeve ulice, v križišču pri trgovskem centru Merkur popolna zapora priključka Gunceljske ceste ter v križišču pri objektu Galant popolna zapora priključka Prušnikove ulice in priključka Cesta v Hrib.

Na odseku od križišča pri Galantu do križišča pri Gostilni Jelen bo v tem času na vseh križiščih v smeri središča mesta onemogočeno zavijanje levo. Promet bo na tem odseku potekal po enem novem zoženem voznem pasu v vsako smer vožnje, razen na območju od avtocestnega priključka Celovške ceste na gorenjsko avtocesto v smeri proti središču, kjer bo potekal po dveh zožanih pasovih.

Še vedno ostajata zaprta priključek iz predora Šentvid na Celovško cesto proti Medvodam in s Celovške ceste v predor Šentvid.

Začenja se namreč nova faza prenove prometne ureditve Celovške ceste na območju predora Šentvid in priključka na gorenjsko avtocesto. Predvidoma bo potekala do 15. avgusta. Rekonstrukcija Celovške ceste poteka sočasno z gradnjo polnega priključka iz predora Šentvid na Celovško cesto. Gre za ureditev izvoza iz predora proti središču Ljubljane in dokončno izpeljavo uvoza v predor proti razcepu Koseze iz smeri središča mesta.