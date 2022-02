Končno boljše novice: število novih okužb precej upadlo

Potem ko je NIJZ še včeraj zabeležil prek 12 tisoč novih primerov okužb s koronavirusom (velika številka je verjetno tusi posledica zaostankov testov zaradi praznika), so danes podatki bolj optimistični. Ob 2.978 PCR testih in 90.970 hitrih testih so ugotovili 7.514 novih primerov.

Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v Sloveniji trenutno 162.374 primerov aktivnih okužb, kar je 9317 primerov manj kot dan prej.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 8626, kar je 594 manj kot dan prej, število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev pa znaša 7701 oziroma 442 manj kot dan prej.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih NIJZ cepljenih 1.262.555 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.215.215.