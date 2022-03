Končal se je peti letni čas (FOTO)

Na Ptuju, prestolnici kurentovanj, kjer pust označujejo tudi za peti letni čas, je bilo drugače kot v vsej dosedanji zgodovini. Prireditve so bile sprva virtualne, kasneje pa so se vendarle odločili, da jih organizirajo spontano. Tako so bile nedeljska povorka in vse druge predstavitve mask prepuščene društvom, ki so tako ali tako tradicionalno prisotna na povorkah.

Peter Srpčič, direktor MGP, Andrej Klasinc, predsednik FECC Slovenija, Branko Brumen, starosta kurentovanja, in Miha Masten, glavni urednik PTV

»Problem ni toliko v pristnosti prireditev, na katerih je gotovo večji stik z občinstvom, kot se je izkazalo,« sta si bili enotni direktorica Zavoda za turizem Ptuj Tanja Srečkovič Bolšec kot tudi ptujska županja Nuška Gajšek, »ampak v varnosti, ki jo je treba zagotoviti za organizacijo mednarodnih dogodkov«. Včeraj so pust zaokrožili s predajo oblasti nazaj županji s strani 18. princa karnevala, Hinka Šoštariča, viteza Hinka Sodinskega plemenitega Galla, ki je prvič v svojem dvoletnem mandatu lahko nastopal kot karnevalski princ.

»Res je, povsem drugače je biti karnevalski princ na dejanskem karnevalu oz. na povorki, po kateri sem se lahko z ekipo sprehodil,« je dejal po predaji ključa mesta. Tanja Srečkovič Bolšec je poudarila, da je bila letošnja prireditev edinstvena. Dala jim je ogromno manevrskega prostora in novih spoznanj. »Ta prireditev je bila popolna refleksija. Predstavila nam je nov izziv, kako kurentovanje približati ljudem ter seveda izpolniti zahtevane varnostne ukrepe.«

Kar dve leti je trajalo obdobje nedruženja, pa se ljudem vseeno ni zmešalo, da bi kot podivjani biki drli na prireditve, ki so sovpadle ravno z velikimi odprtji.

V nasprotju s Ptujem, ki je prestolnica pusta, pa se Maribor počasi vrača h koreninam. Predvsem na račun organizatorjev pustnih povork Zveze prijateljev mladine, ki je tudi letos pripravila dva sprevoda s programom po mariborskih ulicah. Maribor je zadnja leta bolj kot ne pozabil na praznik norcev in se je maskiral, predvsem po zaslugi gostincev in trgovcev, le še za noč čarovnic.

Predaja oblasti iz rok karnevalskega princa Hinka Šoštariča županji Nuški Gajšek

Tanja Srečkovič Bolšec, direktorica Zavoda za turizem Ptuj, v sendviču s kurenti

Polne roke dela je imel mestni kronist oz. kot maska mestni pisar Vid Kmetič.