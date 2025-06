Komu vse je poleg računskega sodišča podjetje Extra Lux prodalo okužene kitajske ključke?

Zlonamerna koda na USB-ključkih podjetja Extra Lux, ki so jih pred dnevi uporabili na računskem sodišču, je po besedah direktorja vladnega urada za informacijsko varnost Uroša Sveteta že poznana, tovrstni »črvi« pa so predpriprava na izvedbo kibernetskega napada. Zadevo preiskuje policija, Svete pa je ob tem izpostavil pomen kibernetske varnosti.

Po pojasnilih direktorja vladnega urada za informacijsko varnost so bili zlorabljeni ključki aktivirani oziroma uporabljeni na računskem sodišču, okužbo pa so pravočasno ugotovili in prijavili na njihov urad. Opravili so analizo, tehnične podatke glede same kode pa delili z vsemi ostalimi pristojnimi organi.

»Črvi kot taki so pomemben izziv in grožnja kibernetski varnosti. Tehnično gledano so predpriprava na izvedbo kibernetskega napada,« je v današnji izjavi za javnost pojasnil Svete in dodal, da sami po sebi ne uničujejo podatkov.

Zaradi števila ključkov, pa tudi zaradi narave same grožnje, so se v uradu po Svetetovih besedah odločili, da bodo kljub že v petek izdanemu opozorili danes razglasili stanje povečane ogroženosti, vsi državni organi, ki so zavezani po zakonu, in vsi izvajalci bistvenih storitev, pa bodo dobili odločbe, da se teh ključkov ne uporablja.

Zlonamerna koda videna že pred leti

Zadevo so prijavili policiji. Ta bo, kot je dodal Svete, tudi ugotovila, komu vse je podjetje Extra Lux iz Ljubljane prodalo okužene ključke, »saj je šlo tudi za podjetja, ki niso bila del javne uprave«. Napis na deklaraciji kaže, da je proizvajalec omenjeno podjetje, poreklo pa je iz Kitajske, je dodal Svete.

Zlonamerna koda, s kakršno so bili okuženi USB-ključki, je bila po njegovih pojasnilih videna že pred leti.

Izpostavil je, da morajo biti uporabniki pri tovrstnih prenosnih medijih vselej pazljivi: »Da ne verjamemo slepo v njihovo brezhibnost oz. neoporečnost. Vedno mora obstajati ena trohica dvoma.«

»Zelo pomembno je, da se uporabniki in zavezanci zavedajo, kako pomembna je kibernetska higiena, tako v primerih, ko gre za prenosne medije kot seveda tudi v primerih, ko gre za sam nadzor omrežij,« je poudaril.