Topli dnevi na plan privabijo tudi klope, ki, okuženi, najpogosteje povzročijo lymsko boreliozo in klopni meningoencefalitis (KME), virusno bolezen osrednjega živčevja, za katero ni zdravila. Najučinkovitejša preventiva proti KME je cepljenje, ki zaščiti več kot 95-odstotno, a se Slovenci zanj ne odločajo, čeprav smo po obolevnosti v samem evropskem vrhu. Letos velja brezplačno cepljenje proti KME za vse, rojene med letoma 1970 in 1980. Cepiva, ki bi preprečilo lymsko boreliozo, ni. Cepljenje otrok in odraslih proti KME v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja so pri nas v program cepljenj...