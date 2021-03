Komu od Janševih se najbolj smeje, ko pride plača na račun (FOTO)

Predsednik vlade Janez Janša je za februar, kar je zadnji razpoložljivi podatek, prejel 6.081,26 evra bruto plače, čeprav je poleg svoje funkcije opravljal še funkcijo ministra za zdravje. Kot je znano, je premier razvrščen v najvišji plačni razred v javnem sektorju, to je 65. Poleg njega so v istem razredu predsedniki republike, državnega zbora, vrhovnega in ustavnega sodišča. Osnova za omenjeni razred znaša – podatek smo pridobili iz aktualne plačne lestvice, objavljene na spletnih straneh države – 5.419,54 evra bruto.



Koliko so v tem istem obdobju zaslužili njegovi ministri? Lahko povemo, da ga po znesku nihče ne prekaša, so pa mu nekateri precej za petami. Po plačni lestvici so ministri razvrščeni v razrede od 62. do 64., vlada pa je ob nastopu mandata odločila, da jih vse razvrsti v najvišji mogoči plačni razred. Verjetno se še spomnite debate o tem, ali je šlo za zvišanje plač ministrom ali ne. Najbolje plačani minister je zaslužil 5.881,78 evra bruto, najnižjo plačo pa je februarja prejel minister, ki so mu pri plači za februar opravili poračun in je na koncu prejel 5.099,70 evra bruto. Razlike med njima je torej slabih 800 evrov bruto.



Med aktualnimi ministri še ni podatka za Janeza Poklukarja, pristojnega za resor zdravja, saj je ministrstvo prevzel 23. februarja letos.

​Natančne podatke o plačah objavljamo v zgornji galeriji (kliknite na fotografijo, nato pa se sprehodite med fotografijami).

