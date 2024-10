Komu med politiki Slovenci zaupajo in komu ne? Odgovori vas bodo presenetili

Do konca leta več političnih strank napoveduje nastop na naslednjih volitvah v DZ. Ustanovitev stranke je napovedal poslanec Anže Logar, predsednik DS Marko Lotrič in nekdanji politik Karl Erjavec pa za ustanovitev stranke zbirata podpise. Anketa Dela kaže, da bi med njimi vprašani največ glasov (29,9 odstotka) namenili Logarju, najmanj pa Erjavcu.

Največ vprašanih bi med potencialnimi novimi strankami svoj glas namenilo stranki Anžeta Logarja (29,9 odstotka). Sledijo Vladimir Prebilič (20,9 odstotka), Peter Gregorčič (13,8 odstotka), Pavel Rupar (10,5 odstotka), Marko Lotrič (8,5 odstotka) in Karl Erjavec (7,2 odstotka).

Komu med politiki Slovenci zaupajo?

Anketirance so na Delu vprašali tudi, kateremu politiku zaupajo ali ne. Že navedenim so dodali tudi predsednika vlade Roberta Goloba in prvaka opozicije Janeza Janšo. Največ nezaupanja je požel Karl Erjavec (69,4 odstotka), sledi Pavel Rupar (59,5 odstotka), nato pa Janša, ki mu ne zaupa 58,9 odstotka vprašanih in Golob (50,5 odstotka). Sledijo Anže Logar (43,1 odstotka), Peter Gregorčič (31 odstotkov), Marko Lotrič (29,1 odstotka) in Vladimir Prebilič, ki mu ne zaupa 27,6 odstotka vprašanih.

Največ vprašanih zaupa Janezu Janši (22,7), sledijo Anže Logar (20 odstotkov), Vladimir Prebilič (19,1 odstotka), Robert Golob (17 odstotkov), Peter Gregorčič (13,4 odstotka), Pavel Rupar (8,3 odstotka), Marko Lotrič (5,7 odstotka), najmanj vprašanih pa zaupa Karlu Erjavcu (3,9 odstotka).