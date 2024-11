Komu lahko podarite 1% dohodnine?

S tem boste podprli delovanje našega društva in naše srčne programe in projekte, s katerimi pomagamo otrokom z redkimi boleznimi in njihovim družinam. Podarite nam del dohodnine še danes, saj je to mogoče storiti le še do konca tega leta.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Društvo Viljem Julijan