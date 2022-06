Komu je bil napoti Ivan Kramberger?

Čeprav uradno ni bilo ugotovljeno morebitno politično ozadje umora Ivana Krambergerja, se v velikem delu slovenske javnosti ta vprašanja še vedno postavljajo.

Ivan Kramberger je bil desnosredinski politik s posameznimi 'bolj levimi' stališči. Njegovi 'desni' pogledi se izražajo v protikomunizmu, zmernem nacionalizmu (zavzemanju za odcepitev Slovenije, radikalna stališča do beguncev in priseljencev), podpori 'bolj desnim' političnim strankam, nasprotovanju nezaupnici Lojzetu Peterletu ter zahtevi po reformah v družbenem in gospodarskem življenju. Med posameznimi 'levimi' stališči pa omenimo nasprotovanje vračanju cerkvenega premoženja v celoti, pretiranemu oboroževanju in prepovedi splava.

Med posamezniki politiki vse do danes ni dobil svojega naslednika: bil je izviren in nezamenljiv. Kramberger je obstajal in si ga ni bilo mogoče izmisliti. Po njegovem izginotju pa je v politiki zmanjkalo humorja – postala je resna ter za preprostega človeka včasih tudi dolgočasna in zapletena zadeva.

Kaj o Krambergerju pravijo …

Milan Kučan, politik, prvi predsednik samostojne Slovenije. FOTO: Jure Eržen, Delo

Milan Kučan, prvi predsednik Republike Slovenije: »Vsekakor je bil Ivan Kramberger človek z izrazitim čutom za malega človeka in njegove stiske. O tem najbolj zgovorno pove podatek, da je na volitvah zbral 230.000 glasov. Bil je očitno kandidat človeških src! Neponovljiv. Zapisan v kroniko rojevanja slovenske parlamentarne demokracije.«

Lojze Peterle, predsednik vlade od 1990 do 1992. FOTO: Voranc Vogel

Lojze Peterle, predsednik vlade od 1990 do 1992: »Tragična smrt Ivana Krambergerja, ne glede na resnični motiv, ni v čast Sloveniji. Če bi bil pokojni samo posebnež ali burkež, kot ga nekateri diskvalificirajo, bi se mu krogla junija 1992 mogoče izognila. Ivan Kramberger je bil politično samosvoj in čist politični pojav.«

Marko Demšar, predsedniški kandidat leta 1990: »V celoti vzeto je bila pojavnost Ivana Krambergerja v času prvih volitev za predsednika Republike Slovenije tako enkratna, da jo je s tiskano besedo vredno zarisati v tisti čas. Njegovi sodobniki pa ga lahko ohranjamo vsak v svoji zgodbi in predajamo zgodovinskemu spominu.«