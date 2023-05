Ob nedavnem 22. pohodu ob Muri se je več kot 100 udeležencev iz Slovenije in Avstrije podalo na pot ob mejni Muri od Sladkega Vrha do Ceršaka. Pohod je potekal v organizaciji Zveze društev Moja Mura, Muzeja norosti in mednarodnega komiteja Naša Mura – Unsere Mur. Pohodniki so se z nabrežja Mure vzpeli na Beli vrh in uživali v razgledu na mejno reko, gričevje Slovenskih goric in obronke Pohorja na eni strani ter mursko ravnico avstrijske Štajerske na drugi, na polovici poti pa so se ustavili pri zloglasni kompostarni Ceršak, ki že vrsto let razburja krajane zaradi smradu in muh. Nedaleč od spo...