Komotar aplikacije, ki jih potrebuje, poišče v AppGallery

Ciril Komotar FOTO: Ciril Komotar

Petal maps - učinkovito orodje sodobnega nomada

Petal maps - učinkovito orodje sodobnega nomada FOTO: Ciril Komotar

Plačevanje, če pozabiš denarnico doma

Imejte finance ves čas pod nadzorom

Plačevanje, če pozabiš denarnico doma FOTO: Huawei

Da tudi brez avtomobila pravočasno prispete na cilj!

Kaj pa, če aplikacije, ki jo želim, ne najdem v AppGallery?

Petal maps - učinkovito orodje sodobnega nomada FOTO: Ciril Komotar

Pametni telefoni danes niso več le igračke, ampak tudi orodje, ki ti prinese domačega oskarja popularnosti.Za tiste, ki ne veste, o čem govorimo, pa vendarle nekaj besed o Komotar minuti in Cirilu. Komotar je že dolgo eden od ključnih članov slovenskega avtomobilističnega novinarstva, pred štirimi leti je po letih izkušenj v avtomobilističnih spletnih in tiskanih medijih preskočil med youtuberje. Do danes je posnel že skoraj 850 vlogov, med njimi je nekaj takšnih, ki imajo več kot 100.000 ogledov.Pravi, da je cesta njegov dom, zelo veliko se vozi, saj naredi okoli 1500 kilometrov na teden, kar je do 80.000 kilometrov na leto. Letno opravi tudi okoli 70 poletov na različne novinarske predstavitve v tujino, kar pomeni, da veliko časa preživi od doma, in kot pravi, je Huawei P40 Pro njegovo orodje, da ostane povezan.Značilnost pametnega telefona P40 Pro so Huaweieve mobilne storitve (HMS), v okviru katerih ima pomembno vlogo trgovina AppGallery. To je odličen vir aplikacij, ki jih potrebuje za svoje delo pa tudi zunaj njega, in najhitreje rastoča trgovina z aplikacijami na svetu.združuje že več kot 500 milijonov aktivnih uporabnikov.Cirila Komotarja smo vprašali, ali nam lahko izda pet aplikacij, ki jih uporablja vsak dan, predvsem na poti, in tu je njegov izbor.Zemljevidi (Petal Maps) so osnova sodobnega nomada, saj vas prijetno in predvsem natančno pripeljejo do cilja. Vodijo vas, ko ste v vozilu ali peš, prikazujejo podatke o razmerah na cesti in, kar je občasno še pomembnejše, bližnje črpalke za gorivo, trgovine, restavracije, kulturne znamenitosti in tako naprej.Petal Maps imajo popolnoma vse, kar od takšne aplikacije pričakujete, ker pa delujejo v ekosistemu Huaweievih mobilnih storitev, to počnejo varneje in brez posega v vašo zasebnost.Enako pomembna je za Cirila mobilna denarnica, ki mu med drugim omogoča, da kupljeno plača s pametnim telefonom, zato mu je popolnoma vseeno, če kdaj denarnico pozabi doma. Omogoča pa tudi varno plačevanja na spletu, saj ima možnost uporabe debetne kartice, ki skrbi za to, da zapravite le toliko denarja, kot ga imate na računu.Med vožnjo po Sloveniji vas bo, tako kot je Cirila, navdušila aplikacija, saj boste po njeni zaslugi vedno na tekočem z aktualnim dogajanjem na cestah. Vsebuje namreč več podatkov od »Zemljevidov«, saj je njen namen drugačen in bolj informativen. Pregledujete lahko opozorila o delih na cestah, ki so odločilna za načrtovanje poti, ali podatke o stanju na mejnih prehodih, na podlagi katerih se odločate, kdaj oditi od doma. Vsekakor zelo uporabna aplikacija za vsakega voznika.Ko je Ciril Komotar na poti, potrebuje še veliko drugih zelo uporabnih aplikacij. Med njimi so izrednega pomena bančne in aplikacije za mobilno plačevanje. S pomočjo aplikacije za mobilno bančništvoje vedno na tekočem glede svojih financ, a vam tega ne bo pokazal, saj gre za zelo varno in zasebno stvar. Z mobilno banko lahko položnico preprosto slikate in plačate z enim klikom. Prav tako pa lahko opravite številne druge storitve, med drugim lahko spremljate stanje na računu, dvignete limit na plačilni kartici in celo sklenete hitri kredit. V bančnih aplikacijah najdete tudi informacije o bližnjih bančnih poslovalnicah in vse nujne kontaktne podatke vaše banke, če bi jih kdaj potrebovali.Čeprav se najbolje počuti za volanom avtomobila, tudi on včasih potrebuje drugo prevozno sredstvo. Kadar dežuje in nima avtomobila, po opravkih ne more s kolesom ali rolko. Takrat najraje uporabi aplikacijo. Daje mu namreč nadzor nad časom, saj na zemljevidu natančno vidi, kje so prosta vozila in koliko časa bo moral čakati. Zaradi tega je brez skrbi, saj ve, da mu taksija ne bo treba iskati in tako ne bo zamudil pomembnega srečanja.V Huaweievi trgovini AppGallery je še veliko drugih aplikacij, ki jih boste potrebovali na poti, bodisi doma ali v tujini. Med njimi so tudi takšne, ki vam pomagajo uporabljati sredstva javnega prevoza, da aplikacij za navigacijo brez povezave na internet, HERE WeGo ali TomTom Go Navigation, niti ne omenjamo.Prepričani smo namreč in Ciril Komotar se s tem strinja, da boste v omenjeni trgovini našli večino aplikacij, ki jih v svojem vsakdanu potrebujete! Seveda je to le nekaj priporočil. AppGallery ponuja še tisoče drugih aplikacij, ki so pregledno organizirane v 20 vsebinskih kategorij. Dodatno pa vam pri iskanju želenih vsebin na pomoč priskoči še. Z njim lahko poiščete aplikacije, novice, slike in druge priročne informacije, s certifikatom o zaščiti podatkov ePrivacyseal pa zagotavlja več načinov zaščite podatkov, vključno z varnim iskanjem brez beleženja zgodovine in otrokom prijaznega iskanja.