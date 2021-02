Komolčkanje: Luka Mesec udaril po Janši, ta pa mu ni ostal dolžen

Nezaupnica



Za ponedeljek je sklicana izredna seja državnega zbora, prva točka na dnevnem redu pa je predlog za izvolitev novega predsednika Vlade Republike Slovenije, to je šefa Desusa Karla Erjavca, saj da aktualni premier ne uživa zaupanja državljank in državljanov Republike Slovenije.

raztrga vladni načrt za obnovo in okrevanje.« To so besede, s katerimi je Levica pospremila posnetek svojega koordinatorja Levice, na katerem je govoril o povečanju cestnega prometa, ki da ga načrtuje vlada. »V času, ko se cel svet sooča s podnebno krizo, največjim izzivom te generacije, vlada Janeza Janše 'žica' Evropo za denar za širitev cestnega prometa, enega največjih virov toplogrednih plinov pri nas.«Na besede Mesca se je odzval Janša (nelektorirano): »Tipičen pogled razvajenčka, ki ne vidi stiske Belokranjskega, Koroškega in mnogih drugih delavcev in podjetnikov, ki morajo četrtino aktivnega življenja prebiti v avtomobilu na slabih cestah. p.s. Avtomobilske kolone in zastoji sproščajo mnogo več plinov kot tekoč promet.«