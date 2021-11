Komisija potrdila vzrok smrti 20-letne Katje

Koordinator skupine za izredno analizo smrti Katje Jagodic, ki so jo sestavljali nevrolog, infektolog, internist, zdravnica farmakologinja ter koordinator Zoran Simonovič ( Predstojnik Območne enote NIJZ Maribor) je povedal, da so po natančnem pregledu zdravstvene dokumentacije pacientke in proučitvi zdravljenja po sprejemu pacientke, ugotovili, da je Katja umrla zaradi sindroma tromboze s trombocitopenijo, povzročene zaradi cepljenja proti covid-19. Cepila se je s cepivom janssen.

Spomino, 20-letna Katja Jagodic je umrla 29. septembra, potem ko je bila nekaj dni prej cepljena s cepivom jannsen. Pristojni so takrat sporočili, da je zaradi možganskih krvavitev in strdkov kljub trudu zdravnikov izgubila boj za življenje.

Pojasnili so, da so bili izpolnjeni vsi kriteriji za to, da potrdijo povezavo med cepivom in smrtjo. Pregledali so tudi zdravstveno kartoteko preminule pred cepljenjem in ugotovili, da ni imela zdravstvenih stanj, ki bi lahko vplivali na tragičen dogodek. Zato je povezava med cepljenjem in smrtjo zanesljiva. Kljub ustreznemu zdravljenju po sprejetju v bolnišnico, je bilo zdravljenje neuspešno, vendar niso mogli preprečiti dogodka. Pristojni dogodek obžalujejo in izražajo iskreno sožalje.

Minister za zdravje Janez Poklukar je ob tem povedal: »Sem predvsem človek. In vsako živeljenje je sveto, zato družini in prijateljem izrekam iskreno sožalje. O Katji in njeni družini vsak dan razmišljam. Njena smrt se me je izredno dotaknila. Ni moj namen relativizirati njene smrti, ampak vsak dan razmišljam tudi o vseh žrtvah covida. Tudi oni imajo svoje družine.«

