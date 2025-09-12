Komisija bo vložila zahtevek za revizijo javnega naročila za nakup helikopterjev

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je proučila dokumentacijo, povezano z javnim naročilom Ministrstva za notranje zadeve za nakup helikopterjev za izvajanje helikopterske nujne medicinske pomoči.

Odločila je, da bo kot zagovornik javnega interesa v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja vložila zahtevek za revizijo za razveljavitev postopka javnega naročila.

Komisija bo zahtevek za revizijo vložila prihodnji teden. Glede na že napovedan podpis pogodbe z izbranim ponudnikom pa Komisija poziva Ministrstvo za notranje zadeve kot naročnika, da se sklenitev pogodbe zadrži do končne odločitve o zahtevku za revizijo.

V javnem interesu je, da se odpravi vsak dvom o pravilnosti izvedbe postopka javnega naročila in prepreči morebitno oškodovanje premoženja večje vrednosti v primeru, če bo Državna revizijska komisija ugodila zahtevku za revizijo.

Več informacij bo Komisija posredovala po sprejemu sklepa na seji senata, ki bo predvidoma v ponedeljek.