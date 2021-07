Komenda je odeta v rumeno: poglejte, kako slavijo junaka Pogačarja (FOTO)

Le 10 mesecev po prvi zmagi njihovega sokrajanana dirki po Franciji, je Komendo spet zajela evforija. Njihov ljubljenec je namreč Tour osvojil še drugil zapored, njemu v čast pa se je kraj znova odel v rumene barve in se preimenoval v - Rumendo.V Komendi so sicer vse etape spremljali na velikem zaslonu pod šotorom, kjer je danes še posebej veselo. Množica ljudi je sporemila zadnjo etapo in kajapk že nestrpno pričakuje, kako bo Pogačar znova stopil na najvišjo stopničko zmagovalnega odra. In to ne le v rumeni, tako kot lani, je letos tekmecem prepustil le drobtinice in oblekel še pikčasto in belo majico.