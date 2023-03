Komedija Recept za hujšanje nasmejala: spopad s kilogrami je zimzelena tematika

Po premierni uprizoritvi in do zadnjega kotička napolnjeni dvorani Prve slovenske vlade v Ajdovščini se je Društvo gospodinj in dramska skupina Planina pri Ajdovščini s komedijo Recept za hujšanje odpravilo v Vipavo, na Goče, nato v vas Cesta in še v Kulturni dom Bilje ter Športno dvorano Dornberk.

Recept za hujšanje je pravi hit. FOTOGRAFIJE: Arhiv Društva gospodinj Planina

»Bolj kot vse shujševalne metode z ločevanjem, s steznikom, tabletami, čudežnimi čaji in še bi lahko naštevali na dobro počutje, prebavo in izoblikovanje trebušnih mišic učinkuje Recept za hujšanje,« so povedali na Planini. Komedijo je priredil in režiral Dušan Česen, po izjemnih odzivih pa prejemajo vabila za nastop iz vse Slovenije, sporočajo iz društva. Naj povzamemo: tri prijateljice se na praznovanju rojstnega dne odločijo, da bodo hujšale. Poskusijo na sto in en način, a kilogrami trmasto vztrajajo. Ob pomoči svojih mož izvedo za čudežni recept, ki naj bi jih rešil vseh skrbi z odvečnimi kilogrami. Pa jih bo res?

Obročki okrog trebuha

Društvo gospodinj in dramska skupina deluje že 18 let. Izdali so knjigi z naslovom Da ne bi pozabili 1 in 2; vsebina je povsem kuharska, z recepti pa ohranjajo kulinarično dediščino širšega območja Vipavske doline. Vsako leto s komedijami (običajno so to avtorske, letošnja je izjema) gostujejo po vsej Primorski, Notranjski in Krasu, bili so tudi že pri zamejcih v Italiji. Kar ni zanemarljivo, združujejo vse generacije, od najmlajših, ki štejejo komaj pet let, do dveh članic, ki štejeta že 83 let. Ena od njiju, Natalija Kete - Boža, še vedno nastopa.

Česen, vodja dramske skupine in režiser, je povedal, zakaj komedija Recept za hujšanje navdušuje množice ljudi: »Recept za hujšanje je predvsem izredno aktualna tematika. Saj veste, kako je … Ob novem letu si vsi radi dajemo zaobljube, tudi o hujšanju, in ko ljudje na plakatih vidijo naslov Recept za hujšanje, preprosto drejo v dvorane.« Predstava pripoveduje o treh prijateljicah, ki rade tudi kaj dobrega pojedo. »Sčasoma pa se jim naberejo obročki okrog trebuha,« dodaja režiser. »Odločile so se, da bodo shujšale. Poskusijo ogromno diet, čajev in shujševalnih tablet, a nič ne pomaga. Dokler jim posebnega recepta – ki ga izveste ob obisku predstave – ne priskrbijo možje.«

Dramska skupina združuje zgolj ljubiteljske igralce s Planine nad Ajdovščino. Kako je mogoče v vasi s komaj 600 ljudmi nabrati tako dober kader? »To pa je kompliment!« navdušeno odgovarja Česen. »Na oder smo postavili že 18 iger, od tega kar 16 avtorskih. Kako nam uspeva? Ker sta tu volja in veselje, potrebna pa sta seveda tudi čas in zavzetost. Polna dvorana in nasmejani gledalci so za nas največje plačilo.«

Ljubiteljski gledališčniki s Planine pri Ajdovščini ustvarjajo izključno komedije. Česen pravi, da je tako že od začetka: »Želimo si, da se naši gledalci odmaknejo od hitrega tempa življenja in hektičnega vsakdana ter vsaj uro in pol preživijo brezskrbno in nasmejani. Da pozabijo na tegobe in nekaj dobre volje odnesejo tudi s seboj domov.« Poudarja, zakaj se mu zdi ljubiteljska kultura pomembna: »Vsi potrebujemo ventil za sproščanje. Mi se sproščamo z gledališčem. Sicer pa verjamemo, da kultura človeka sprošča, ga izobražuje in bogati družabno življenje na vasi. Z njo ohranjamo pristen človeški stik, kakršnega ne dosežemo z nobenim digitalnim všečkom.«

Znani po dobri repi

Društvo s Planine združuje tako ljubiteljske gledališčnike kot gospodinje. Vilma Česen je njegova predsednica: »Delujemo že 19. leto, tako da bo prihodnje že naše jubilejno, dvajseto,« je povedala Česnova. »Osnovni namen ustanovitve društva je bil druženje žena in izmenjevanje receptov, po letu in pol smo že izdali prvo knjigo. Vzporedno se je oblikovala dramska skupina in skupaj smo začeli obujati običaje, tradicijo ter tisto pristno in značilno kulinariko iz naših krajev.« Planincem pravijo Reparji. In po repi so zelo znani – in seveda po dobrem planinskem vinu. »Da, pri nas je znana predvsem repa tropinka,« pravi predsednica in pojasni, kako jo dobimo: »Repo se lahko kisa tudi celo, v tropinah (belih ali črnih). Pri tem je pomembno, da ni poškodovana in da je čista. Polaga se ena plast repe in ena plast tropin. Na vrhu se pokrije z lesenimi deskami. Tako imenovano tropinko se pred uporabo olupi in zriba.«

V vasi s komaj 600 ljudmi se skriva neverjeten igralski kader.

In precej zanimivih receptov – tudi s tropinsko repo – je zapisanih v izjemno priljubljeni knjigi Da ne bi pozabili 2, po kateri menda kuhajo celo najbolj znani slovenski chefi! »Da, to je knjiga, na katero smo izjemno ponosni,« poudarja Česnova. »Lepo oblikovana, izjemno aktualna. Zbrani so vsi recepti za pripravo tradicionalnih jedi, ki pa smo jih nadgradili in jim dodali sodobni pridih. Tudi tu so opisani običaji. Posebnost knjige je v tem, da z recepti sledimo koledarskemu letu, tako da so jedi vedno sezonske,« je sklenila Česnova.

Preizkušajo različne shujševalne kure.

Dvorane se polnijo, vsi želijo slišati skrivnostni Recept za hujšanje.