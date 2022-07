Komaj zbežali iz goreče hiše, prek Krambergerjevega sklada ste jim pomagali (FOTO)

»Nova streha je lepa, tudi okna in vrata, le v notranjosti je treba še marsikaj postoriti, nekatere reči tudi dodatno popraviti. Ob tem smo si nabavili nekaj opreme, predvsem pralni stroj, štedilnik in hladilnik, kar odplačujemo na obroke. Zato se lahko le zahvalim vsem, ki ste nam tako ali drugače pomagali, ko smo bili v najhujši krizi, ki nam jo je povzročil lanski požar. Predvsem hvala bralcem Slovenskih novic, ki so se hitro odzvali, pa domačemu županu Danilu Kacijanu, brez katerega bi vse skupaj težko potekalo, saj je prav on vse vodil. Prav tako hvala vsem izvajalcem del pri sanaciji hiše. Sama niti ne vem, kdo vse nam je finančno in drugače pomagal. To predvsem velja za Šinkove, ki so nam odstopili svojo hišo, v kateri smo živeli osem mesecev, ko tukaj ni bilo mogoče niti prespati,« nam je razlagala Simona Rengeo, ko smo ji izročili bon.

Bralke in bralci ste kot tolikokrat prej priskočili na pomoč. FOTO: Oste Bakal

Spoštovane bralke in bralci ste prek dobrodelnega Sklada Ivana Krambergerja sklada za družino Fašalek Rengeo, invalidna 43-letno Simono in 51-letnega Jožefa ter njuna sinova, 23-letnega Petra in 19-letnega Gašperja, zbrali kar 4500 evrov!

Gasilci preprečili najhujše

Že pred uničujočim požarom so živeli skromno, požar v soboto, 23. oktobra lani, pa jih je pahnil povsem na dno. Regijski center za obveščanje je usodnega jutra aktiviral gasilce treh lokalnih prostovoljnih gasilskih društev: »Ob 5.31 je v kraju Skakovci v občini Cankova zagorelo okoli 75 kvadratnih metrov ostrešja stanovanjskega objekta. Ogenj so pogasili gasilci iz PGD Skakovci, PGD Cankova in PGD Gerlinci.«

Po besedah poveljnika PGD Cankova Silvestra Rogana je v intervenciji sodelovalo 30 gasilcev. Pozneje so s Policijske uprave Murska Sobota poročali, da sta v »požaru zgorela ostrešje stanovanjske hiše in del ostrešja gospodarskega poslopja. Ugotovljeno je bilo, da je do požara prišlo zaradi kratkega stika na priključnem vodniku električnega grelnika vode. Po nestrokovni oceni je nastalo za okrog 30.000 evrov škode.« Veliko za vsakogar, še posebej za tako skromno družino.

Na pogorišču je bil tudi župan Danilo Kacijan. FOTO: Oste Bakal

Po Simoninih besedah so gasilci hitro prispeli: »Nemudoma so začeli gasiti. Če njih ne bi bilo, bi se vse skupaj končalo še huje, kajti plamen je bil visok nekaj metrov in ogenj se je hitro širil, tako da bi zgorela tudi bivalni del objekta v pritličju ter z njim povezan gospodarski objekt.« Z Jožefom sta ob zgodnji uri še spala, se je takrat spominjala: »Gašper je prišel okoli petih zjutraj in tudi šel spat, a ni ničesar slišal ali videl. Šele pol ure pozneje sem slišala močno pokanje iz kurilnice. Hitro sem šla pogledat, a zaradi dima nisem mogla vstopiti. Zato smo z možem in sinom takoj zapustili hišo. Ob gasilcih sem poklicala še Petra, ki je hitro prišel domov. Gasilci so po končani intervenciji še pomagali pri saniranju okolice. Seveda so bili zraven tudi sosedje, tako da so nam vsi skupaj vrnili upanje, da v nesreči nismo ostali sami. Prijetno nas je presenetil tudi župan, ki se je takoj pozanimal, ali imamo možnost za začasno namestitev.«

Župan prispeval za kurilno olje

Danilo Kacijan jim je hitro našel zatočišče pri požrtvovalnih sosedih Šinkovih, ki imajo hišo tudi na Gornjih Črncih. Simona pa nam pove, da so sedaj dobili položnico za plačilo elektrike, a denarja nimajo in upajo na pomoč občine. Drugače ne gre, kot pravi Simona, saj Jožef sploh ni zaposlen, poleg tega je bil po možganski kapi dolgo v bolnišnici, sama pa je zaposlena v invalidskem podjetju Želva, ki skrbi za usposabljanje in zaposlovanje invalidov.

30 gasilcev se je spopadlo z zublji.

»Vsem nam je bilo jasno, da je v požaru zgorelo celotno ostrešje stanovanjske hiše in še marsikaj, tako da je bila hiša neuporabna. Materialno stanje v družini je zelo slabo, saj je oče invalid, mati opravlja delo z omejenim delovnim časom, sinova pa občasno opravljata priložnostna dela. Družina sama si v nobenem primeru ni mogla in ne more popraviti pogorelega objekta, na katerem je bilo treba v celoti zamenjati ostrešje s kritino, popraviti električno inštalacijo in tudi odpraviti posledice gašenja, kot so pleskanje in popravilo notranjih prostorov stanovanjske hiše. V ta namen smo se obrnili na vse ljudi dobre volje, s prošnjo za pomoč pri ureditvi pogojev za vrnitev družine v svojo lastno hišo v okviru vaših zmožnosti,« nam je takrat povedal Danilo Kacijan, ki je iz lastnega žepa nabavil kurilno olje za družino, da je bila na toplem v začasnem domu v Črncih. in znova se je izkazalo, da Slovenci pomagamo bližnjemu v nesreči. Družina Fašalek Rengeo je spet pod svojo streho.

Zgorela je streha, ki so jo obnovili le dobra dva meseca prej. FOTO: Oste Bakal