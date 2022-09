»Saj ne vem, kaj reči. Vse je šlo. V dveh urah je vse šlo,« je s skoraj stoičnim izrazom na obrazu, ki pa je zgolj zakrival šok in obup, pripovedoval 65-letni Zdravko Grubač, ko je v škornjih, ki so se še vedno ugrezali v blato, stal sredi pašnika. Na tem se je še minuli teden pasla njegova več kot tristoglava čreda drobnice. A od nje ni ostala niti ena sama ovca. Desetletja truda in predanosti ovčereji, vse je odplaknila za več metrov narasla Kolpa. Del jih je reka odnesla, preostanek utopljenih pa je ostal zverižen v grmovju in med drevesi ob enem izmed odvodnih kanalov pašnika....