Nova vladna koalicija je že kmalu po izvolitvi napovedala, da bo z meje odstranila rezilno žico in ograjo. Ena najbolj smelih napovedi iz koalicijske pogodbe se je glasila takole: »Do konca leta bomo odstranili rezilno žico in vse druge tehnične ovire na meji, saj so se izkazale za neučinkovite in nehumane!« Tone Kostevc, domačin iz Krmačine Kar 21,2 milijona evrov so nas stale te rezilne žice in panelne ograje, s katerimi se je vlada Mira Cerarja ml. leta 2015 postavila po robu migrantskemu valu, ki je tedaj močno pljusknil tudi na naše ozemlje. Bili so to časi, ko je bila naša ...