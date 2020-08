Koloni ni videti konca, čakalna doba je več kot 12 ur

Kranjski policisti pa so v soboto pozno zvečer na voznike naslovili še nekaj napotkov: - Opozorilo za vse, ki čakajo v koloni na avtocesti. Hoja in peš zadrževanje na avtocesti je prepovedano. Hudo nevarno in tudi prepovedano je tudi razno igranje (žoga in podobno). Po nasprotni strani promet poteka s hitrostjo 110km/h.

- Bližnjice skozi Jesenice za smer Avstrija NI.

- Državljani Avstrije lahko kontrolno točko prečkajo tudi na Jezerskem.

- Glede na število vozil danes odsvetujemo vožnjo v smeri Avstrije.

- Kdor mora danes proti Avstriji, naj si zagotovi dovolj tekočine zaradi čakanja zaradi kontrole na avstrijski strani.

- Na avtocesti naj bo ustvarjen reševalni pas.

- Policija v sodelovanju z DARS usklajuje še dodatne ukrepe.

Dolgi koloni, ki se vije na gorenjski avtocesti med Lescami in predorom Karavanke proti Avstriji, kar ni videti konca. Kolona je zdaj že dolga 12 kilometrov, čakalna doba je več kot 12 ur, poroča prometno-informacijski center za državne ceste. V prometu in dolgi koloni na gorenjski avtocesti so mnogi obtičali že v soboto popoldan oziroma zvečer. Ob tem opozarjaj voznike, da mora biti med kolonama mora biti ves čas vzpostavljen reševalni pas.Dodajajo, da predor Karavanke proti Avstriji zapirajo zaradi zastoja in močno poostrene avstrijske kontrole prometa. Zaprta sta tudi uvoza Jesenice vzhod in Jesenice zahod/Hrušica proti Avstriji.Voznikom nenujno pot proti Jesenicam, Kranjski Gori in Avstriji odsvetujejo. Tisti, ki so namenjeni proti Jesenicam, naj uporabijo izvoz Lesce. Zastoj je tudi na regionalni cesti pri avtocestnem priključku Jesenice zahod/Hrušica v obe smeri.- Šentilj, trenutno ni čakanja, prehod je možen za vse državljane;- prelaz Ljubelj, občasno zapirajo predor zaradi kontrole prometa in zastoja, 2 kilometra;- Korensko sedlo, odprto samo za državljane Slovenije in Avstrije, trenutno čakanja ni.Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na dolenjski avtocesti na razcepu Malence iz smeri Debelega hriba proti Rudniku.O drugih zastojih in čakalnih dobah na drugih mejnih prehodih, za zdaj ni informacij.