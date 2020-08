Gneča na meji, da te kap: vozniki ne vedo, koliko časa bodo čakali

FOTO: Promet.si



Na hrvaški meji ni hude gneče

Na slovenski strani predora Karavanke vztraja dolg zastoj osebnih vozil. Na gorenjski avtocesti proti Karavankam je najmanj devet kilometrov stoječe kolone pred izvozom Lipce.Do zastoja je prihaja zaradi poostrene kontrole na avstrijski strani in po besedah gorenjskih policistov trenutno ni mogoče oceniti, koliko časa bodo vozniki potrebovali za prestop meje.Policisti so izdali opozorilo za vse, ki čakajo v koloni na avtocesti. »Hoja in peš zadrževanje na avtocesti je prepovedano. Hudo nevarno in tudi prepovedano je tudi razno igranje denimo z žogo, saj po nasprotni strani promet poteka s hitrostjo 110km/h«.Bližnjic skozi Jesenice za Smer Avstrijo ni, se pa v Podtaboru vozniki lahko preusmerijo za smer Avstrija preko Ljubelja. Tam sicer tudi že nastaja kolona, a imajo vozniki možnost obrniti. Državljani Avstrije lahko kontrolno točko prečkajo tudi na Jezerskem.Glede na strnjeno kolono, policisti danes odsvetujejo vožnjo v smeri Avstrije. »Kdor mora danes proti Avstriji, naj si zagotovi dovolj tekočine zaradi čakanja zaradi kontrole na avstrijski strani«.Policija v sodelovanju z DARS tudi usklajuje še dodatne ukrepe.Na Policijski upravi Kranj so popoldne zaradi zgostitve prometa na koncu gorenjske avtoceste pri Jesenicah odsvetovali nenujno pot v tej smeri. Tiste, ki pa čakajo pred predorom, pa opozarjajo, da naj držijo reševalni pas. Danes so ga nujno potrebovali npr. prometni policisti in d ružina z mlajšim otrokom s hudimi vročinskimi krči , ki je ostala v koloni približno 2,5 kilometra pred izvozom Hrušica. Policisti so jih spravili iz kolone, ustvarili reševalni pas in jih varno pospremili do jeseniške bolnišnice.Ne mejnih prehodih s Hrvaško je medtem daljša čakalna doba le še na Gruškovju, kjer vozniki na vstop v Slovenijo čakajo okoli eno uro, na izstop pa do pol ure. Ves dan so sicer na mejnih prehodih prevladovali tujci, slovenskih državljanov je bilo le malo.Bolj množično vračanje Slovencev tako na mejnih prehodih pričakujejo v nedeljo in ponedeljek, torej tik pred iztekom roka v ponedeljek konec dneva, ko bo mogoče v Slovenijo s Hrvaške po uvedbi obvezne 14-dnevne karantene še vstopiti brez karantenske odločbe.