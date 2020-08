Kolo pony za najlepšo fotografijo rož

Mozirski gaj je odprt vsak dan od 9. do 19. ure.

Avsenikovo drevo

S fotografijo do kolesa pony

V gaju so se povezali s podjetjem Turna, tako da se po cvetličnem vrtu izjemoma lahko popeljete s kolesom pony. Posnemite fotografijo ob uporabi kolesa v tem okolju in pošljite posnetke na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. . Posnetki z največ všečki bodo deležni posebne pozornosti organizatorjev, najboljši pa bo prejel za nagrado kolo pony in se bo oktobra odpeljal z njim domov.

Ko je v parku cvetja Mozirski gaj konec aprila pojenjal prvi val epidemije covida-9, so člani Ekološkega hortikulturnega društva (EHD) Mozirski gaj Mozirje storili vse, da bi rešili vsaj del obetajoče sezone. Na srečo se je v tistem negotovem vzdušju kljub slabemu vzdušju v celotni družbi v Mozirje pripeljalo na stotine obiskovalcev, saj je bilo kmalu jasno, da se je še najbolj varno sprehajati v naravi, če se upošteva vse nujne ukrepe epidemiologov.Vendar so s ponovno pojavnostjo splahnele želje po še vedno dobrem obisku. Pa vendar, vrata parka v Mozirju so ostala odprta, so pa upravitelji in vrtnarji odpovedali negotovo poletno prireditev – razstavo cvetja in vse dogodke znotraj te, ki že leta privabljajo množice obiskovalcev, predvsem mladih družin.s svojo malo ekipo sodelavcev se ni odločil zapreti gaja, in ta je že vse od junija v izjemnem, popolnem razcvetu. Spoštovali so navodila NIJZ, opozarjali obiskovalce na distanco ter izvajali oglede v intimnih skupinicah oziroma posamično. Večina tistih, ki so si gaj letos že ogledali, ni bila razočarana, saj so doživeli izjemno lepoto, ki je delo marljivih sodelavcev in prijateljev ekipe EHD Mozirski gaj ter slovenskih vrtnarjev več kot štiri desetletja.Hvaležni so tudi Obrtni zbornici Slovenije, sekciji cvetličarjev in hortikulture, ki je že vsaj desetletje redno prirejala poletne floristične delavnice ter razstave cvetja, ki so jih pripravljali v sodelovanju z vsemi slovenskimi šolami vrtnarstva, njihovimi dijaki in mentorji.Vse omejitve in navodila za preprečevanje širjenja novega koronavirusa, ki zdaj veljajo, nevšečnosti povzročajo tudi pri njih. Avgusta tako žal ne bo tradicionalne poletne razstave cvetja in eksotičnih živali. Vseeno vabijo, da jih ljudje obiščejo, saj je to ob koriščenju počitniških destinacij v ožjem delu Štajerske odlična popestritev počitnic in dopusta. Park je odprt vsak dan, obiskovalce pa presenečata cvetlična mavrica in zeleni predor, ki pozdravljata ljudi ob vstopu v drugačen svet.Park cvetja je ambient lepote narave in odmika od vsakdanjih skrbi. Kot sporoča sodelavka, se bodo potrudili, da bodo še dodatno popestrili vikende ter posamezne dneve s tematskimi presenečenji skozi vse poletje. V parku odkrijte hrast graden v čast, prvemu vrtnarju, ki je začutil potrebo, da iz zamočvirjene gmajne skupaj s prijatelji ustvari javni cvetlični vrt. Prav tako v bližini tega drevesa bujno raste gorski javor (Acer Pseudoplatanus), ki ga je pred leti posadil prvak ansambla, Sašo osebno.Drevo lahko zraste do 40 metrov v višino ter doseže kar dva metra v premeru, če ima idealne razmere za rast. Kot je ob sajenju dejal mladi Avsenik, si bo rast drevesa prišel večkrat ogledat, a do zdaj še ni imel časa.